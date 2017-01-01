スタートアップピッチビデオメーカー：魅力的なピッチを迅速に作成
強力なスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、見事な投資家向けピッチビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家をターゲットにした、新製品を紹介する45秒のダイナミックなビデオプレゼンテーションを制作してください。魅力的でモダンなビジュアルスタイルを想像し、アップビートなバックグラウンドミュージックとクイックなトランジションを取り入れます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して制作プロセスを迅速化し、スクリプトからビデオへの変換機能を使用して、インパクトのあるプレゼンテーションを構築します。
スケールアップ創業者や企業の営業チーム向けに、ブランドの一貫性と高い生産価値が重要な90秒のAIピッチデッキビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、スムーズなトランジションと力強いボイスオーバーで補完されています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートは、ブランド資産をシームレスに統合するのに役立ち、字幕/キャプションの自動生成により、カスタマイズされたブランドメッセージがグローバルなオーディエンスにアクセス可能で理解されることを保証します。
技術革新者やプロダクトマネージャー向けに、複雑な新機能を専門的にデモンストレーションするための1分30秒のAIピッチビデオを想像してください。ビジュアルの美学は直接的で技術的であり、明確な図を効果的に統合し、正確なボイスオーバーで複雑な概念を分解します。HeyGenの強力なスクリプトからビデオへの変換機能により、詳細な説明を迅速に魅力的なビジュアルに変換し、字幕/キャプションの追加により、技術的なニュアンスが多様な国際的なオーディエンスに完全に理解されることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIピッチビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAI編集ツールを活用してスタートアップピッチビデオメーカーになるプロセスを簡素化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのプラットフォームがプロフェッショナルなAIピッチビデオを簡単に生成し、時間とリソースを大幅に節約します。
HeyGenは投資家向けピッチビデオのためにAIアバターと声をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターの包括的なカスタマイズを可能にし、リアルなボイスオーバー生成をサポートしています。投資家向けピッチビデオに最適で、ブランドのスタイルに合わせたアバターや声を選択し、メッセージを効果的に伝えることができます。
HeyGenはブランドのビデオプレゼンテーションをカスタマイズするためにどのような編集機能を提供しますか？
HeyGenは、シーンや要素をドラッグ＆ドロップで編集できる強力な編集機能を提供し、ブランドのビデオプレゼンテーションをカスタマイズします。ロゴやブランドカラーを統合し、字幕を追加し、多様なビデオテンプレートから選択して、メッセージが際立つようにします。
HeyGenは高解像度の出力とスクリプトからビデオへの生成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは高品質のビデオ出力を保証し、ピッチビデオをクリアな4K解像度でエクスポートできます。また、スクリプト生成機能に優れており、テキストを直接ダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換し、アニメーションAIアバターを使用します。