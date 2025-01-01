スタートアップオンボーディングビデオジェネレーター: 魅力的なウェルカムを作成
オンボーディング体験を変革しましょう。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、迅速に魅力的なビデオを制作し、新入社員に価値を感じてもらいましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジースタートアップのプロダクトマネージャーやカスタマーサクセスチーム向けに、新しいユーザーに主要な製品機能を説明し、最終的に解約率を低下させるための60秒の情報豊かなアニメーション動画を制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで説明的なもので、アニメーション要素を取り入れ、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックと、明確で簡潔なメッセージングを確保するための「スクリプトからのテキストビデオ生成」と「字幕/キャプション」を組み合わせます。
スタートアップのどのチームメンバーにも、特にビデオ制作に「スキル不要」で内部プロセスを迅速に記録するための30秒のアクセスしやすいハウツーガイド動画を開発してください。シンプルでDIYながら洗練された美学を採用し、親しみやすいトーンで、視聴者を案内するフレンドリーな「AIアバター」をフィーチャーし、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、複雑なタスクを理解しやすくするための関連ビジュアル資産を提供します。
成長中のスタートアップのマーケティングまたは内部コミュニケーションチーム向けに、会社の文化更新や迅速な発表を効果的に共有するための活気ある45秒の動画をデザインしてください。このダイナミックな作品は、多様で魅力的なビジュアルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージック、明確なナレーションを利用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」が提供する柔軟性と、さまざまなプラットフォーム向けの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の容易さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは新入社員向けのオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenの生成AIプラットフォームを使用すると、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して、魅力的な従業員オンボーディングビデオを簡単に作成できます。プロフェッショナルなビデオテンプレートから始めて、プロセスを効率化し、効果的なオンボーディングビデオジェネレーターとして活用できます。
HeyGenでオンボーディングビデオの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、ロゴや色のブランディングコントロールを含む広範なビデオカスタマイズオプションを提供し、会社の文化に合わせることができます。豊富なメディアライブラリから選択し、背景、アニメーション、音楽を追加して、真にユニークなアニメーションビデオ体験を作り上げることができます。
HeyGenはチームコラボレーションと簡単な共有のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはシームレスなコラボレーションをサポートし、チームがハウツーガイドや顧客オンボーディングコンテンツで協力できるようにします。完成後、さまざまな形式でオンボーディングビデオを簡単に共有およびエクスポートでき、全体的なオンボーディング体験を向上させ、解約率を低下させるのに役立ちます。
HeyGenを使用して高品質のビデオを作成するために特別なスキルが必要ですか？
全く必要ありません。HeyGenは、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを制作するためにスキル不要の直感的なAIビデオジェネレーターとして設計されています。ビデオスクリプトを入力し、テンプレートとシーンを選択し、AIナレーションを利用して、コンテンツを簡単に実現できます。