新製品を発売する小規模ビジネスオーナー向けに、魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、ダイナミックな製品ショットと鮮明なテキストオーバーレイを特徴とし、エネルギッシュでプロフェッショナルなナレーションを添えます。HeyGenがどのようにしてスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、プロフェッショナルなマーケティングビデオの作成を簡素化するかを示してください。

ビデオを生成