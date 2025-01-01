テックスタートアップの重要なマイルストーンを発表する45秒の速報ニュースビデオを作成し、潜在的な投資家や業界アナリストをターゲットにします。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、動的なテキストオーバーレイとプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、HeyGenの「AIアバター」を活用して、スタートアップの重要なニュースをインパクトのある形で伝え、「速報ニュースコンテンツ」の要素を取り入れます。

