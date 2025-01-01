スタートアップニュースビデオメーカー: AIで魅力的な放送を作成

スタートアップニュースのビデオエンゲージメントを向上させましょう。自動字幕とキャプションで、すべての視聴者がメッセージを理解できるようにします。

テックスタートアップの重要なマイルストーンを発表する45秒の速報ニュースビデオを作成し、潜在的な投資家や業界アナリストをターゲットにします。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、動的なテキストオーバーレイとプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、HeyGenの「AIアバター」を活用して、スタートアップの重要なニュースをインパクトのある形で伝え、「速報ニュースコンテンツ」の要素を取り入れます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソフトウェアスタートアップの新機能を紹介する60秒の説明ビデオを開発し、既存のユーザーやアーリーアダプターを対象にします。クリーンでチュートリアルのようなビジュアル美学を採用し、明確な画面上のデモンストレーションとサポート的なバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して効率的なコンテンツ生成を行い、「AIビデオ作成」プロセスを説明する「字幕/キャプション」を含めます。
サンプルプロンプト2
起業家や中小企業のオーナー向けに、業界の重要な発展をハイライトする30秒の週刊ニュース要約ビデオを制作し、「ニュースイントロメーカー」の品質に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは活気に満ち、非常に魅力的で、動的なシーンの切り替えを使用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」と強力な「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して、視覚的に豊かなセグメントを作成し、「ビデオエンゲージメント」を向上させます。
サンプルプロンプト3
スタートアップのユニークな企業文化を紹介する50秒のプロモーションビデオを作成し、潜在的な求職者やコミュニティメンバーを対象にします。ビデオは本物で温かく、親しみやすいビジュアルトーンを持ち、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を通じて生成されたフレンドリーな「プロフェッショナルボイスオーバー」を特徴とし、ブランドメッセージを伝え、「AIコンテンツツール」として採用において魅力的な作品にします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スタートアップニュースビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで、スクリプトからスクリーンまで、スタートアップのための魅力的なニュースビデオを迅速に制作し、高品質な出力とオーディエンスエンゲージメントを保証します。

1
Step 1
ニュースストーリーを作成
スクリプトを入力するか、さまざまなビデオテンプレートから選択して始めましょう。AIビデオ作成ツールがテキストを動的なシーンに迅速に変換し、編集の準備を整えます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
AIアバターを選択してニュース放送をプロフェッショナルにします。多様なライブラリから、スタートアップのメッセージに最適なプレゼンターを選ぶことができます。
3
Step 3
アクセシビリティ機能を追加
自動字幕/キャプションを追加して、視聴者の理解とビデオエンゲージメントを向上させます。これにより、スタートアップのニュースがより広いオーディエンスに届きます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
完成したニュースビデオを高品質で生成し、すべてのプラットフォームに適した形でエクスポートします。自信を持って速報ニュースを共有しましょう。

使用例

スタートアップのマイルストーンをハイライト

顧客の成功事例、成長のマイルストーン、その他の重要なスタートアップニュースを効率的に紹介する魅力的なAIビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはニュースビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオ作成を使用して、魅力的なニュースコンテンツを効率的に制作する力を提供します。私たちのプラットフォームはシームレスなユーザーエクスペリエンスを提供し、プロフェッショナルなボイスオーバーの生成、ストックアセットの組み込み、ビデオテンプレートの利用を可能にし、迅速に速報ニュースコンテンツを作成します。

HeyGenはAIアバターとプロフェッショナルボイスオーバーを使用したビデオ作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenはブランドを表現する多様なAIアバターを提供し、スクリプトからの高品質なプロフェッショナルボイスオーバー生成を組み合わせています。この組み合わせにより、ビデオが説得力のある物語を提供し、ビデオエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはビデオ制作の効率を向上させるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは効率を重視した強力なAIコンテンツツールを提供しており、包括的なメディアライブラリやカスタマイズ可能なビデオテンプレートを含んでいます。また、自動的に字幕とキャプションを追加することができ、高品質な出力がより広いターゲットオーディエンスにアクセス可能であることを保証します。

HeyGenはターゲットオーディエンス向けの魅力的なマーケティングビデオの作成に適していますか？

はい、HeyGenはダイナミックなマーケティングコンテンツを生成するための理想的なAIビデオ作成プラットフォームです。AIアバター、プロフェッショナルボイスオーバー、豊富なストックアセットを活用して、ターゲットオーディエンスに効果的に共鳴する高品質なビデオを制作し、ビデオエンゲージメントを向上させます。