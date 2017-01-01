投資家向けピッチのためのAIスタートアップ資金調達ビデオジェネレーター
AIアバターと魅力的なストーリーテリングであなたのピッチを強力なビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
革新的なB2B SaaS製品の潜在的なアーリーアダプターや業界パートナーを対象とした、60秒の魅力的なナラティブビデオを作成してください。ビデオはダイナミックでストーリーテリングに焦点を当てたビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいAIアバターが複雑な機能を温かみのある会話調で説明し、魅力的な製品デモを提供します。
シード資金を求める創業者を特にターゲットにした、30秒の簡潔な資金調達ビデオを開発してください。プロフェッショナルなピッチを簡単に生成できる方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでアップビートにし、アニメーショングラフィックスとエネルギッシュなバックグラウンドトラック、高品質のナレーションを組み合わせ、あらゆるスタートアップピッチビデオジェネレーターのためのボイスオーバー生成の効率性を強調します。
忙しい投資家や内部関係者向けに、投資家ピッチビデオのプロフェッショナルな外観と重要なポイントを強調する15秒のスリークなハイライトリールを制作してください。ビジュアルスタイルはブランド化され、テンポが速く、主要な指標と簡潔な価値提案を特徴とし、音声なしでも最大限の理解をサポートするために明確で正確な字幕/キャプションを補完し、効果的なカスタムブランディングをサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な投資家プレゼンテーションを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、リアルな「AIアバター」と高度な「テキストビデオ機能」を使用して、スクリプトをダイナミックな「資金調達ビデオ」に変換することで、「魅力的な投資家プレゼンテーション」を作成する力を与えます。多様な「テンプレートとシーン」を活用して、潜在的な投資家を魅了する強力な「ストーリーテリング」ナラティブを織り成します。
HeyGenが効率的なAIスタートアップピッチビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、直感的な「テキストビデオ機能」とシームレスな「ボイスオーバー生成」により、制作時間を大幅に短縮することで、効率的な「AIスタートアップピッチビデオジェネレーター」として際立っています。複雑な機材を必要とせずに高品質な「スタートアップピッチビデオ」を迅速に制作でき、「時間とコストを節約」します。
HeyGenはスタートアップピッチビデオのビジュアル要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは「スタートアップピッチビデオ」のための広範なカスタマイズを提供します。「カスタムブランディング」機能を利用してロゴや色を組み込み、豊富な「テンプレートとシーン」のライブラリから選択し、「AI駆動のビジュアル」と「AIアバター」でビジュアルを強化し、ブランドアイデンティティを真に反映させます。
HeyGenは投資家ピッチビデオの高品質なエクスポートをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは「4K解像度エクスポート」をサポートすることで、あなたの「投資家ピッチビデオ」が最高品質であることを保証します。さらに、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用し、自動的に「字幕/キャプション」を生成して、洗練されたプロフェッショナルな「資金調達ビデオ」を視聴者に届けます。