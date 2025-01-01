シード資金を求める初期段階のスタートアップ創業者をターゲットにした60秒のプロフェッショナルな資金調達ビデオを作成し、彼らの革新的なアイデアが市場の重要な問題をどのように解決するかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでミニマリストにし、鮮明なインフォグラフィックと関連するストック映像を使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された説得力のある権威ある声で、投資家がその簡潔で影響力のあるピッチに即座に感銘を受けるようにします。

ビデオを生成