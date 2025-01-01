スタートアップ広告ビデオメーカー: AIで勝利する広告を作成
AIビデオ広告でクリエイティブな制作を拡大し、リアルなAIアバターを特徴とする広告でオーディエンスを引き付けましょう。パフォーマンスマーケターに最適です。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
45秒のダイナミックで多様なビデオを作成し、広告制作を拡大しようとしているパフォーマンスマーケターやクリエイティブエージェンシーをターゲットにします。このビデオは、ユーザー生成コンテンツのような本物の感覚を持ち、さまざまなシナリオでリアルなAIアバターが相互作用する様子を示し、明確で魅力的なナレーションで統一されています。このナラティブは、HeyGenのAIアバターが無限の広告クリエーションを生成し、多様な視点とローカライゼーションを提供し、AI生成のUGCでキャンペーンのパフォーマンスを効果的に向上させる方法を示します。
60秒のプロフェッショナルで洗練されたビデオは、D2Cブランドやマーケティングチームに、すべてのマーケティングビデオで強力なブランドの一貫性を維持する方法を示すべきです。ブランドの色とフォントを一貫して使用し、さまざまな広告フォーマットを統一されたブランドアイデンティティに従って作成する方法を示します。情報豊富なナレーションが視聴者をガイドし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートがブランド資産のシームレスな統合を可能にし、アスペクト比のリサイズとエクスポートがすべての広告をソーシャルプラットフォームに合わせて完璧にカスタマイズする方法を示します。
コンテンツクリエイターやマーケティングプロフェッショナル向けに、既存のコンテンツから迅速な広告反復を求める30秒のデモンストレーションビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンでクリアであり、テキストをダイナミックなビジュアルに変換するシームレスなプロセスを示すクイックトランジションを特徴とします。チュートリアルのような音声が、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用する方法を案内し、シンプルなスクリプトから自動字幕/キャプション付きの魅力的なAIビデオ広告を生成するのがどれほど簡単かを強調し、広告収益の可能性を加速させます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIで勝利する広告を作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、AIを活用して勝利する広告を簡単に作成できる高度なAIビデオ広告メーカーです。リアルなAIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、注目を集め、パフォーマンスを向上させる魅力的なAIビデオ広告を制作できます。効果的なコールトゥアクションも完備しています。
HeyGenでどのようなAI生成のUGCを制作できますか？
HeyGenを使用すると、マーケティングビデオやソーシャルプラットフォーム向けに多様なAI生成のUGCを簡単に制作できます。AIアバターと強力なスクリプト作成ツールを活用して、オーディエンスに共鳴する本物のコンテンツを作成し、クリエイティブな出力を効率的に拡大できます。
HeyGenはビデオ広告のブランドカスタマイズに対応していますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオ広告がブランドのアイデンティティに完全に一致するように、広範なブランドカスタマイズを可能にします。柔軟なビデオテンプレートとブランディングコントロールを使用して、すべてのマーケティングビデオで一貫した外観と感触を維持しながら、ブランドに合わせてビデオ広告をカスタマイズできます。
HeyGenはスタートアップ広告ビデオメーカーのプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スタートアップ広告ビデオメーカーのプロセスを大幅に簡素化し、インパクトのあるマーケティングビデオを迅速に作成できるようにします。直感的なドラッグアンドドロップエディターにより、コンテンツの迅速な組み立てが可能になり、パフォーマンスマーケターが無制限の広告クリエーションを行い、キャンペーンを迅速にテストおよび最適化できるようにします。