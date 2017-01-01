標準作業手順ビデオジェネレーター：トレーニングを簡素化

AIを活用した機能で社員のオンボーディングを効率化し、明確なトレーニングビデオを作成します。シームレスなボイスオーバー生成を含みます。

標準作業手順ビデオジェネレーターが新入社員のオンボーディングのための明確なステップバイステップの指示を簡単に作成する方法を示す45秒の説明ビデオを作成してください。ビデオは、アニメーションテキストオーバーレイとHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した親しみやすくプロフェッショナルな声で、現代的で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、新入社員が複雑なプロセスを理解しやすくします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームリーダーを対象にした60秒のプロモーションビデオをデザインし、AI SOPジェネレーターがどのようにして魅力的なハウツービデオやデモを迅速に作成できるかを紹介してください。活気あるビジュアルスタイルを使用し、HeyGen AIアバターがその利点を説明し、トレーナーやマネージャーが効率的なコンテンツ作成ソリューションを求める際に、内容を魅力的で理解しやすいものにします。
サンプルプロンプト2
多国籍企業をターゲットにした30秒のビデオを制作し、グローバルチームにとって明確なビデオSOPの重要性を示してください。ビジュアルスタイルは企業的で包括的であり、多様なイメージを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じてシームレスな多言語サポートを示し、異なる言語背景におけるアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
HRおよびL&Dスペシャリスト向けに90秒の親しみやすいトレーニングビデオを作成し、HeyGenのプラットフォームを使用して効果的な社員オンボーディングコンテンツを簡単に作成できる方法を強調してください。温かみのあるイラストスタイルを採用し、明確な例を示し、親しみやすい声でガイドし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して魅力的で情報豊富なトレーニングビデオを迅速に開始します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

標準作業手順ビデオジェネレーターの仕組み

複雑なプロセスを明確で魅力的なビデオSOPに変換し、AIを活用した機能でトレーニングを効率化し、チーム全体で一貫した理解を確保します。

1
Step 1
コンテンツベースを作成
スクリプトを入力するか、既存の資料をアップロードして開始します。これは「AI SOPジェネレーター」の核となり、テキストを迅速に基礎的なビデオドラフトに変換し、コンテンツ作成の時間を大幅に節約します。このプロセスは「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用します。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを追加
テンプレートとシーンの中から選択して「トレーニングビデオ」を強化します。また、「AIアバター」を組み込んで情報を提示し、カメラを必要とせずにプロフェッショナルで魅力的な人間のタッチを加えます。
3
Step 3
アクセシビリティ機能を適用
「ビデオSOP」がすべての人にアクセス可能であることを確認するために、「字幕とキャプション」を自動生成します。また、さまざまな言語でプロフェッショナルなボイスオーバーを追加し、多様な労働力をサポートします。
4
Step 4
SOPをエクスポートして配布
「ハウツービデオ＆デモ」を最終化し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。高品質なビデオSOPを簡単に共有し、効果的なコミュニケーションを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療トピックを簡素化し、医療教育を強化

複雑な標準作業手順を明確で理解しやすいビデオ形式に変換し、学習とコンプライアンスを強化します。

よくある質問

HeyGenは「ビデオSOP」の作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは強力な「AI SOPジェネレーター」および「標準作業手順ビデオジェネレーター」として機能し、複雑な指示を魅力的な「ビデオSOP」に効率的に変換します。「スクリプトからのテキストビデオ」と「ボイスオーバー生成」を使用して、さまざまな「トレーニングビデオ」のための「ステップバイステップの指示」を迅速に作成できます。

HeyGenはどのような「AIを活用した機能」を提供して、効果的な「トレーニングビデオ」を作成しますか？

HeyGenは「AIアバター」や「ボイスオーバー生成」などの強力な「AIを活用した機能」を提供し、動的でプロフェッショナルな「トレーニングビデオ」を作成します。また、「字幕とキャプション」を追加してアクセシビリティと理解を向上させることができ、「社員オンボーディング」や「ハウツービデオ＆デモ」にとって重要です。

HeyGenで作成した「トレーニングビデオ」のブランディングとエクスポートオプションをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を提供し、企業のアイデンティティに合わせた「トレーニングビデオ」を作成できます。また、さまざまなプラットフォームや「LMS統合」に最適化するための「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用できます。

HeyGenは「テンプレートとシーン」を提供して「ビデオからSOP」作成を加速しますか？

はい、HeyGenは「ビデオからSOP」プロセスを大幅にスピードアップするための多様な事前構築された「テンプレートとシーン」を提供します。これにより、「社員オンボーディング」や「コンプライアンス基準」の達成に向けて、迅速に高品質な「ビデオSOP」を作成できます。