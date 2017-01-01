標準作業手順ビデオジェネレーター：トレーニングを簡素化
AIを活用した機能で社員のオンボーディングを効率化し、明確なトレーニングビデオを作成します。シームレスなボイスオーバー生成を含みます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
チームリーダーを対象にした60秒のプロモーションビデオをデザインし、AI SOPジェネレーターがどのようにして魅力的なハウツービデオやデモを迅速に作成できるかを紹介してください。活気あるビジュアルスタイルを使用し、HeyGen AIアバターがその利点を説明し、トレーナーやマネージャーが効率的なコンテンツ作成ソリューションを求める際に、内容を魅力的で理解しやすいものにします。
多国籍企業をターゲットにした30秒のビデオを制作し、グローバルチームにとって明確なビデオSOPの重要性を示してください。ビジュアルスタイルは企業的で包括的であり、多様なイメージを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じてシームレスな多言語サポートを示し、異なる言語背景におけるアクセシビリティを確保します。
HRおよびL&Dスペシャリスト向けに90秒の親しみやすいトレーニングビデオを作成し、HeyGenのプラットフォームを使用して効果的な社員オンボーディングコンテンツを簡単に作成できる方法を強調してください。温かみのあるイラストスタイルを採用し、明確な例を示し、親しみやすい声でガイドし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して魅力的で情報豊富なトレーニングビデオを迅速に開始します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは「ビデオSOP」の作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは強力な「AI SOPジェネレーター」および「標準作業手順ビデオジェネレーター」として機能し、複雑な指示を魅力的な「ビデオSOP」に効率的に変換します。「スクリプトからのテキストビデオ」と「ボイスオーバー生成」を使用して、さまざまな「トレーニングビデオ」のための「ステップバイステップの指示」を迅速に作成できます。
HeyGenはどのような「AIを活用した機能」を提供して、効果的な「トレーニングビデオ」を作成しますか？
HeyGenは「AIアバター」や「ボイスオーバー生成」などの強力な「AIを活用した機能」を提供し、動的でプロフェッショナルな「トレーニングビデオ」を作成します。また、「字幕とキャプション」を追加してアクセシビリティと理解を向上させることができ、「社員オンボーディング」や「ハウツービデオ＆デモ」にとって重要です。
HeyGenで作成した「トレーニングビデオ」のブランディングとエクスポートオプションをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を提供し、企業のアイデンティティに合わせた「トレーニングビデオ」を作成できます。また、さまざまなプラットフォームや「LMS統合」に最適化するための「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用できます。
HeyGenは「テンプレートとシーン」を提供して「ビデオからSOP」作成を加速しますか？
はい、HeyGenは「ビデオからSOP」プロセスを大幅にスピードアップするための多様な事前構築された「テンプレートとシーン」を提供します。これにより、「社員オンボーディング」や「コンプライアンス基準」の達成に向けて、迅速に高品質な「ビデオSOP」を作成できます。