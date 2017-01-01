究極のステークホルダー更新ビデオメーカー
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、企業コミュニケーションを効率化し、数分で高インパクトなビデオ更新を作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
外部のステークホルダーや投資家向けに、四半期ごとのビジネスハイライトをスリークでモダンなビジュアルスタイルで提示し、自信に満ちた明瞭なナレーションを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して高インパクトなブリーフィングを作成する、45秒のステークホルダー更新ビデオを開発します。
主要なプロジェクトのステークホルダーやパートナー向けに、エネルギッシュな音楽と鮮明で注目を集めるビジュアルを使用して新機能のリリースを発表する、30秒のダイナミックなビデオ更新を制作し、HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して迅速に更新を組み立てます。
製品チームとリーダーシップ向けに、今後の製品ロードマップ項目をクリーンでフォーカスされたビジュアル美学とプロフェッショナルなナレーションで紹介する、60秒の情報豊かなロードマップ更新ビデオを設計し、HeyGenのナレーション生成機能を活用して簡単に作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてステークホルダー更新ビデオの作成を効率化できますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、テキストをプロフェッショナルなステークホルダー更新ビデオに効率的に変換し、制作時間と労力を大幅に削減します。AIアバターとカスタムナレーションを使用して、魅力的なストーリーを簡単に作成できます。
HeyGenはどのようなクリエイティブな機能を提供して、魅力的な社内コミュニケーションビデオを作成できますか？
HeyGenは、視覚的に魅力的でダイナミックな社内コミュニケーションビデオを作成するための強力なテンプレートとカスタマイズ可能なAIアバターを幅広く提供しています。ブランドアイデンティティを反映したプレゼンテーションをパーソナライズし、一貫性のあるインパクトのあるメッセージを確保できます。
HeyGenは書かれたコンテンツをプロジェクトの重要なマイルストーンのためのパーソナライズされたビデオプレゼンテーションに変換できますか？
もちろんです。HeyGenの革新的なテキスト-to-ビデオ機能を使用すると、スクリプトを簡単にダイナミックなビデオ更新に変換でき、プロジェクトのマイルストーンを説明するのに最適です。これにより、パーソナライズされた録画が社内チームメンバーや外部ステークホルダーにとって情報豊かで魅力的になります。
HeyGenはどのようにして高インパクトな企業コミュニケーションを効率的に作成するのをサポートしますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターと強力なブランディングコントロールを提供し、プロフェッショナルな外観を実現するよう設計されています。このエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームは、ビデオ制作のワークフローを効率化し、さまざまなオーディエンス向けに高品質なビデオを迅速かつ効果的に制作できるようにします。