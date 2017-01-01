究極のステークホルダー更新ビデオメーカー

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、企業コミュニケーションを効率化し、数分で高インパクトなビデオ更新を作成します。

60秒の社内コミュニケーションビデオを作成し、最近のプロジェクトのマイルストーンを強調し、プロフェッショナルでありながら明るいビジュアルスタイルとモチベーションを高める背景音楽を使用して、HeyGenのAIアバターを活用して重要な更新を効率的に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部のステークホルダーや投資家向けに、四半期ごとのビジネスハイライトをスリークでモダンなビジュアルスタイルで提示し、自信に満ちた明瞭なナレーションを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して高インパクトなブリーフィングを作成する、45秒のステークホルダー更新ビデオを開発します。
サンプルプロンプト2
主要なプロジェクトのステークホルダーやパートナー向けに、エネルギッシュな音楽と鮮明で注目を集めるビジュアルを使用して新機能のリリースを発表する、30秒のダイナミックなビデオ更新を制作し、HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して迅速に更新を組み立てます。
サンプルプロンプト3
製品チームとリーダーシップ向けに、今後の製品ロードマップ項目をクリーンでフォーカスされたビジュアル美学とプロフェッショナルなナレーションで紹介する、60秒の情報豊かなロードマップ更新ビデオを設計し、HeyGenのナレーション生成機能を活用して簡単に作成します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ステークホルダー更新ビデオの作成方法

魅力的なビデオ更新で企業コミュニケーションを効率化します。プロジェクトのマイルストーン、進捗報告、会社のニュースを簡単に共有し、ステークホルダーを情報で満たします。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
更新スクリプトを作成または貼り付けて開始します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がこのテキストを使用して、ビデオのプロフェッショナルなナレーションを生成し、メッセージの基盤を築きます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
多様なAIアバターのライブラリからメッセージを伝えるためのアバターを選択します。AIアバターを選ぶことで、更新をパーソナライズし、自分自身を撮影することなく人間味を加えることができます。
3
Step 3
ブランディングとメディアを適用する
ロゴやカラースキームなど、会社のブランディングコントロールを統合して一貫性を確保します。メディアライブラリから関連する画像、ビデオ、音楽を使用して更新を強化します。
4
Step 4
更新をエクスポートして共有する
ビデオが完成したら、エクスポート機能を使用して最終製品をダウンロードします。さまざまなプラットフォームでビデオ更新を簡単に共有し、すべての主要なプロジェクトステークホルダーに効果的にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社内ステークホルダーブリーフィングを強化する

新しいプロセス、ツール、またはコンプライアンスに関する重要な更新を社内チームに提供し、AIを活用したビデオで高いエンゲージメントと知識の保持を確保します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてステークホルダー更新ビデオの作成を効率化できますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、テキストをプロフェッショナルなステークホルダー更新ビデオに効率的に変換し、制作時間と労力を大幅に削減します。AIアバターとカスタムナレーションを使用して、魅力的なストーリーを簡単に作成できます。

HeyGenはどのようなクリエイティブな機能を提供して、魅力的な社内コミュニケーションビデオを作成できますか？

HeyGenは、視覚的に魅力的でダイナミックな社内コミュニケーションビデオを作成するための強力なテンプレートとカスタマイズ可能なAIアバターを幅広く提供しています。ブランドアイデンティティを反映したプレゼンテーションをパーソナライズし、一貫性のあるインパクトのあるメッセージを確保できます。

HeyGenは書かれたコンテンツをプロジェクトの重要なマイルストーンのためのパーソナライズされたビデオプレゼンテーションに変換できますか？

もちろんです。HeyGenの革新的なテキスト-to-ビデオ機能を使用すると、スクリプトを簡単にダイナミックなビデオ更新に変換でき、プロジェクトのマイルストーンを説明するのに最適です。これにより、パーソナライズされた録画が社内チームメンバーや外部ステークホルダーにとって情報豊かで魅力的になります。

HeyGenはどのようにして高インパクトな企業コミュニケーションを効率的に作成するのをサポートしますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターと強力なブランディングコントロールを提供し、プロフェッショナルな外観を実現するよう設計されています。このエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームは、ビデオ制作のワークフローを効率化し、さまざまなオーディエンス向けに高品質なビデオを迅速かつ効果的に制作できるようにします。