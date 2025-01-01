利害関係者向け更新ビデオジェネレーター：レポートを簡素化
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなビデオ作成で利害関係者のエンゲージメントを高め、社内コミュニケーションを効率化します。
外部投資家と財務関係者向けに、90秒のプロフェッショナルな財務報告ビデオを作成してください。このビデオは、ダイナミックなデータビジュアライゼーションを備えた洗練された企業のビジュアルとオーディオスタイルを特徴とし、プロフェッショナルなAIアバターによって提示されます。HeyGenのAIアバターを利用することで、利害関係者向けのビデオ生成出力に一貫性と信頼性を提供します。
新機能の展開を会社の従業員とプロジェクトマネージャーに発表する45秒の魅力的な社内コミュニケーションビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで情報豊かにし、明確なビジュアルエイドを使用します。このビデオは、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーン、およびスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を効率的に活用し、社内外のコミュニケーションにおける重要な情報を迅速に伝えます。
エンドユーザーまたは技術サポートスタッフを対象とした2分間の技術チュートリアルビデオを設計し、新しいスクリプトからビデオへのAIソフトウェアの機能をデモンストレーションします。このビデオは、ステップバイステップの指導的なビジュアルスタイルを採用し、明確な画面録画またはアニメーションを特徴とし、HeyGenの機能を使用して生成された正確な字幕/キャプションを伴います。このプロフェッショナルなビデオでアクセシビリティと明確さを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして利害関係者向け更新ビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、AIアバターとナレーションを使用して魅力的な利害関係者向け更新ビデオの作成を効率化します。これにより、明確で一貫した社内外のコミュニケーションが確保され、利害関係者のエンゲージメントが効率的に向上します。
HeyGenを効果的なスクリプトからビデオへのAIソフトウェアにしている特徴は何ですか？
HeyGenは、高度なテキストからビデオへのAIを活用して、スクリプトをリアルなプロフェッショナルAIアバターと高品質なAIナレーションを備えたダイナミックなビデオに変換します。また、カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを組み込むことで、企業のアイデンティティを維持し、プロフェッショナルなビデオを提供できます。
HeyGenはブランドの一貫性を持ったプロフェッショナルなビデオコンテンツの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをすべてのビデオに組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用することで、すべてのプロフェッショナルなビデオコミュニケーションがブランドガイドラインに完全に一致するようにします。
HeyGenが生成するAIナレーションと字幕の信頼性はどの程度ですか？
HeyGenは、さまざまな言語とアクセントでプロフェッショナルなAIナレーションを提供し、ビデオの高品質なオーディオを確保します。さらに、自動生成された字幕/キャプションは、すべての視聴者に対するアクセシビリティと理解を向上させ、プロフェッショナルなビデオコンテンツを広く消費可能にします。