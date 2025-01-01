あなたの頼れるステークホルダーレポートビデオメーカーソリューション

HeyGenの強力なAIアバターを活用して、魅力的なステークホルダーアップデートビデオを簡単に制作します。

エンジニアリングリード向けの1分間の内部コミュニケーションビデオを作成し、Q3の技術的マイルストーンと進捗を更新します。クリーンでプロフェッショナルなデータ駆動のビジュアルと権威あるAIのナレーションを活用してください。この「ステークホルダーアップデートビデオ」には、AIアバターが主要な指標を提示し、明確さとアクセシビリティのために字幕を含めます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部の技術パートナーや潜在的な投資家向けの2分間の「プロジェクトハイライトビデオ」を想像し、画期的な機能をダイナミックで魅力的なビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックで紹介します。プロフェッショナルなAIのナレーションで駆動されるこのビデオを、詳細なスクリプトからエンドツーエンドで生成し、メディアライブラリ/ストックサポートを取り入れて視覚的な豊かさを確保し、プラットフォーム全体での最適な表示を保証するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
サンプルプロンプト2
技術チーム、開発者、プロダクトマネージャー向けの1分間の「AIビデオエージェント」プレゼンテーションを開発し、新しいデータ分析モジュールの機能をスクリーン録画とクリーンなUIデモンストレーションを通じて示します。この正確なAIアバタープレゼンテーションは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して構造化されたフローを作成し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用してナレーションを生成します。
サンプルプロンプト3
経営陣と主要な技術的ステークホルダー向けの包括的な2分間の「ステークホルダーレポートビデオ」を制作し、四半期ごとの技術的パフォーマンスを構造化されたインフォグラフィックスタイルのビジュアルとスムーズなトランジションで詳述します。このビデオは、ステークホルダーレポートビデオメーカーの力を活用し、AIアバターがプロフェッショナルなAIナレーションを提供し、レビューと承認プロセスおよびアクセシビリティを向上させるために検索可能なトランスクリプトと字幕を含めます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ステークホルダーレポートビデオメーカーの使い方

プロジェクトの更新と洞察を魅力的なビデオレポートに簡単に変換し、内部コミュニケーションとステークホルダーの調整を強化します。

1
Step 1
テンプレートを選択
報告プロセスを簡素化するために設計されたさまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択して始めます。この機能により、事前に構築されたテンプレートとシーンを使用してメッセージの舞台を迅速に設定できます。
2
Step 2
コンテンツを作成
スクリプトを作成または貼り付けてナarrativeを開発します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能により、テキストを魅力的なナレーションに変え、ダイナミックなステークホルダーアップデートビデオの準備を整えます。
3
Step 3
ブランディング要素を適用
会社の基準に合わせてレポートを整えます。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して、ステークホルダースポットライトビデオ全体で一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用してビデオを完成させます。さまざまなプラットフォームでプロジェクトハイライトビデオを簡単にエクスポートして共有し、すべてのステークホルダーに効果的にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ステークホルダーの信頼と調整を促進

プロジェクトの目標と会社のビジョンにステークホルダーを調整し、信頼を促進する魅力的なビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはステークホルダーレポートビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを洗練されたステークホルダーレポートビデオに変換することで、ビデオ制作のワークフロー全体を合理化します。高度なAIアバターと自動ナレーション生成を使用して、複雑な編集を排除し、技術的なビデオ作成をアクセスしやすく効率的にします。

HeyGenは内部コミュニケーションビデオでブランドの一貫性をサポートしますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色を含む特定のブランドキットをすべてのビデオに統合することができます。私たちのプラットフォームは、エクスポートと共有を簡素化し、一貫した内部コミュニケーションを確保し、レビューと承認のためのチームコラボレーションを合理化します。

HeyGenはプロジェクトハイライトビデオを効率的に制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなテンプレートとカスタマイズ可能なシーンのライブラリを使用して、魅力的なプロジェクトハイライトビデオを作成する力を提供します。AIアバタープレゼンテーションを活用して、プロジェクトの成功事例を明確かつプロフェッショナルに紹介し、迅速なコンテンツ作成を実現します。

HeyGenはステークホルダーアップデートビデオをよりアクセスしやすく検索可能にするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、すべてのステークホルダーアップデートビデオに対して検索可能なトランスクリプトと字幕を自動生成し、多様なオーディエンスに対するアクセシビリティを大幅に向上させます。この技術的な機能は、重要な情報が容易に理解され、取得されることを保証し、全体的な理解を向上させます。