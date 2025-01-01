ステークホルダープレゼンテーションビデオジェネレーター: 引き付けて感動させる
スクリプトからテキストビデオを使用して、プロジェクトアップデートや企業コミュニケーションのための魅力的なビデオプレゼンテーションを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
外部投資家や主要パートナーを対象とした90秒の企業プレゼンテーションを開発し、包括的な四半期業績レビューとして機能させます。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され信頼性があり、鮮明なデータビジュアライゼーションと洗練された権威あるAI生成音声を特徴とします。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」および「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、ブランドアイデンティティを維持しながら「プロフェッショナルなビデオプレゼンテーション」を作成します。アクセシビリティのために字幕/キャプションも使用します。
潜在的なパートナーや販売見込み客を魅了するために設計された45秒のビジネスピッチを作成します。この「オンラインビデオプレゼンテーションメーカー」コンセプトは、現代的で革新的なビジュアル美学と熱意あるAI音声を組み合わせ、「魅力的なビジュアル」に焦点を当てて製品の利点を強調します。スクリプトを作成し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して効率的に制作し、さまざまなプラットフォーム向けに「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を行います。
新入社員のオンボーディング中に使用する30秒のイントロダクトリートレーニングモジュールビデオを制作し、早期の「ステークホルダーエンゲージメント」を促進します。スタイルはフレンドリーで親しみやすく、理解しやすいもので、温かく励ましのあるAI音声を使用します。HeyGenの「AIアバター」と「音声生成」を活用して、複雑な情報を簡素化し効果的な「トレーニングセッション」を提供する親しみやすい「ビデオプレゼンテーションメーカー」体験を作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして強力なステークホルダープレゼンテーションビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、ステークホルダープレゼンテーションに理想的なプロフェッショナルなAIを活用したビデオプレゼンテーションを作成する力をユーザーに提供します。リアルなAIアバターと高度なAI音声俳優機能を使用して、スクリプトからのテキストビデオを魅力的なコンテンツに変換できます。カスタムブランディングにより、プレゼンテーションが会社のアイデンティティをシームレスに反映します。
HeyGenはAIを活用したビデオプレゼンテーションで企業コミュニケーションを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは、内部コミュニケーションやプロジェクトアップデートのための洗練されたAIを活用したビデオプレゼンテーションを迅速に作成することで、企業コミュニケーションを大幅に向上させます。多言語音声オーバーや自動字幕/キャプションなどの機能により、メッセージが多様なオーディエンスに効果的に届きます。
HeyGenのAIビデオ生成を使用してビデオプレゼンテーションを作成する際のカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、AIビデオ生成のための広範なカスタマイズを提供し、真にユニークなビデオプレゼンテーションを作成できます。カスタマイズ可能なシーンやテンプレートを活用し、カスタムブランディングを統合し、豊富なメディアライブラリから選択して魅力的なビジュアルを制作できます。これにより、コンテンツがプロフェッショナルでメッセージに完全に一致します。
HeyGenは特に外部ステークホルダー向けのどのようなタイプのビデオプレゼンテーションに最適ですか？
HeyGenは、外部ステークホルダーを対象とした幅広いビデオプレゼンテーションに非常に適しています。例えば、影響力のあるビジネスピッチ、情報豊富な製品デモ、重要なトレーニングセッションなどです。非同期共有の能力により、プロフェッショナルなメッセージが一貫して、いつでもどこでも、ライブのバーチャルミーティングを必要とせずに届けられます。