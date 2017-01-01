関係者コミュニケーションビデオジェネレーター：今すぐエンゲージメントを向上

企業コミュニケーションを合理化し、プロジェクトアップデートを瞬時に作成し、スクリプトからテキストをビデオに変換するのを簡単にします。

最新のAIビデオ生成モジュールに関する重要なプロジェクトアップデートを提供するために、内部開発チームと主要な技術関係者向けに90秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、動的なオンスクリーンデータビジュアライゼーションを特徴とし、明確で権威あるAIのナレーションを補完します。HeyGenのAIアバターを利用して重要な発見を提示し、包括的なビデオスクリプトから生成された字幕/キャプションで情報がすべてアクセス可能であることを保証し、関係者とのコミュニケーションを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なクライアントと技術リーダーをターゲットにした1分間のビデオプレゼンテーションを開発し、新しいAI駆動のビデオテンプレートを紹介します。ビジュアルの美学はモダンで洗練されており、アニメーション要素とシームレスな画面録画を使用して製品UIを強調します。HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を通じて生成された魅力的なAIボイスアクターがメッセージを伝え、私たちのソリューションがどのようにして本当に魅力的なビデオを簡単に作成するかを示します。
サンプルプロンプト2
新しいグローバル従業員向けに2分間の企業コミュニケーションビデオを制作し、オンボーディングプロセスを合理化し、複雑な技術的ワークフローを明確にします。ビジュアルスタイルはフレンドリーで指導的であり、アニメーショングラフィックスと実用的な実例を組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用し、多言語ボイスオーバーのオプションを備えた暖かく明確なAIナレーションが視聴者を導き、この重要な関係者コミュニケーションを通じて包括的な理解を保証します。
サンプルプロンプト3
エグゼクティブリーダーシップと外部投資家向けに45秒のビデオを生成し、市場への影響と将来の成長の戦略的概要を提示します。ビジュアルスタイルは高いインパクトと洗練されたものであり、企業のブランディング要素と簡潔でデータ駆動のビジュアルを一貫して組み込みます。自信に満ちたプロフェッショナルなAIナレーションがプレゼンテーションを語り、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を設計し、最終的に関係者のエンゲージメントを向上させます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

関係者コミュニケーションビデオジェネレーターの仕組み

複雑な編集なしで関係者を情報提供し、エンゲージメントを高めるプロフェッショナルでパーソナライズされたビデオプレゼンテーションを迅速に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを貼り付ける
準備したテキストまたはビデオスクリプトを貼り付けることから始めます。私たちの高度なスクリプトからテキストをビデオに変換する技術が、あなたの言葉を瞬時に動的なナレーションに変換し、時間と労力を節約します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
あなたのメッセージを生き生きとさせるために、ブランドを最もよく表現するプロフェッショナルなAIアバターの多様な選択肢から選びます。これらのデジタルプレゼンターは、コミュニケーションの一貫性と信頼性のある伝達を保証します。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用する
ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを追加するための強力なブランディングコントロールを利用して、企業のアイデンティティを強化します。これにより、ブランドイメージを強化する一貫したプロフェッショナルなコミュニケーションが保証されます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
完成したら、エクスポートツールを使用してさまざまな形式とアスペクト比で高品質のビデオを簡単にエクスポートします。視聴者を情報提供し、魅了するビデオを届け、重要なメッセージが聞かれ理解されることを保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロジェクトの成功を報告

顧客の成功事例やプロジェクトの更新を視覚的に提示し、動的なAIビデオで影響の証拠をすべての関連する関係者に提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業向けのAIビデオ生成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとAIボイスアクターを特徴としています。この機能により、さまざまなコミュニケーションニーズや企業コミュニケーションのための魅力的なビデオの作成が簡素化されます。

HeyGenのビデオは特定のブランディングガイドラインに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込むことができます。これにより、すべてのビデオプレゼンテーションがカスタマイズ可能なシーンとテンプレートを通じてブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。

HeyGenは多言語ビデオコンテンツとアクセシビリティのためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは多様なAIボイスアクターを使用した多言語ボイスオーバーをサポートし、グローバルなオーディエンスにリーチします。また、ビデオスクリプトから自動的に字幕/キャプションを生成し、すべての視聴者に対するアクセシビリティを向上させます。

HeyGenはどのようにして関係者コミュニケーションとプロジェクトアップデートを強化しますか？

HeyGenは強力な関係者コミュニケーションビデオジェネレーターとして機能し、プロジェクトアップデートや内部コミュニケーションのための魅力的なビデオを迅速に作成できます。AI駆動のビデオテンプレートと簡単なテキストからビデオへの機能により、複雑な情報を明確かつプロフェッショナルに伝えることができます。