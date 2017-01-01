関係者コミュニケーションビデオジェネレーター：今すぐエンゲージメントを向上
企業コミュニケーションを合理化し、プロジェクトアップデートを瞬時に作成し、スクリプトからテキストをビデオに変換するのを簡単にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なクライアントと技術リーダーをターゲットにした1分間のビデオプレゼンテーションを開発し、新しいAI駆動のビデオテンプレートを紹介します。ビジュアルの美学はモダンで洗練されており、アニメーション要素とシームレスな画面録画を使用して製品UIを強調します。HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を通じて生成された魅力的なAIボイスアクターがメッセージを伝え、私たちのソリューションがどのようにして本当に魅力的なビデオを簡単に作成するかを示します。
新しいグローバル従業員向けに2分間の企業コミュニケーションビデオを制作し、オンボーディングプロセスを合理化し、複雑な技術的ワークフローを明確にします。ビジュアルスタイルはフレンドリーで指導的であり、アニメーショングラフィックスと実用的な実例を組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用し、多言語ボイスオーバーのオプションを備えた暖かく明確なAIナレーションが視聴者を導き、この重要な関係者コミュニケーションを通じて包括的な理解を保証します。
エグゼクティブリーダーシップと外部投資家向けに45秒のビデオを生成し、市場への影響と将来の成長の戦略的概要を提示します。ビジュアルスタイルは高いインパクトと洗練されたものであり、企業のブランディング要素と簡潔でデータ駆動のビジュアルを一貫して組み込みます。自信に満ちたプロフェッショナルなAIナレーションがプレゼンテーションを語り、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を設計し、最終的に関係者のエンゲージメントを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業向けのAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとAIボイスアクターを特徴としています。この機能により、さまざまなコミュニケーションニーズや企業コミュニケーションのための魅力的なビデオの作成が簡素化されます。
HeyGenのビデオは特定のブランディングガイドラインに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込むことができます。これにより、すべてのビデオプレゼンテーションがカスタマイズ可能なシーンとテンプレートを通じてブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。
HeyGenは多言語ビデオコンテンツとアクセシビリティのためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは多様なAIボイスアクターを使用した多言語ボイスオーバーをサポートし、グローバルなオーディエンスにリーチします。また、ビデオスクリプトから自動的に字幕/キャプションを生成し、すべての視聴者に対するアクセシビリティを向上させます。
HeyGenはどのようにして関係者コミュニケーションとプロジェクトアップデートを強化しますか？
HeyGenは強力な関係者コミュニケーションビデオジェネレーターとして機能し、プロジェクトアップデートや内部コミュニケーションのための魅力的なビデオを迅速に作成できます。AI駆動のビデオテンプレートと簡単なテキストからビデオへの機能により、複雑な情報を明確かつプロフェッショナルに伝えることができます。