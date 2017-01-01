最新のAIビデオ生成モジュールに関する重要なプロジェクトアップデートを提供するために、内部開発チームと主要な技術関係者向けに90秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、動的なオンスクリーンデータビジュアライゼーションを特徴とし、明確で権威あるAIのナレーションを補完します。HeyGenのAIアバターを利用して重要な発見を提示し、包括的なビデオスクリプトから生成された字幕/キャプションで情報がすべてアクセス可能であることを保証し、関係者とのコミュニケーションを強化します。

