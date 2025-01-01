ステークホルダーブリーフィングビデオメーカー: 明確で簡潔な更新
AIアバターを使用してステークホルダー向けの魅力的なビデオを簡単に作成し、明確なコミュニケーションを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内のマーケティングおよびクリエイティブチーム向けに、今後のキャンペーンのための新しいクリエイティブブリーフを紹介する45秒の魅力的なビデオを視覚化してください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してムードボードやコンセプトアートを紹介する、ダイナミックでインスパイアリングなビジュアル美学に、明るくクリアなオーディオトラックを組み合わせます。目的は、創造性を刺激し、ビデオブリーフテンプレートの核心ビジョンに全チームメンバーを一致させることです。
クロスファンクショナルなチームメンバーや潜在的な外部パートナー向けに、新しいイニシアチブのプロジェクト目標を簡単に紹介する30秒の情報ビデオが必要です。このビデオは、モダンでクリーンなビジュアルスタイルを維持し、画面上のテキストが理解しやすく、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、親しみやすく魅力的なボイスオーバーを伴います。メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックビジュアルを取り入れ、重要なポイントを効果的に示してください。
主要な会社プロジェクトの成功裏の完了を会社全体の観客や投資家に発表するための90秒のビデオプロダクションハイライトリールを作成することを想像してください。ビデオは洗練され、祝賀的なビジュアルスタイルを放ち、インパクトのあるビジュアルとスムーズなトランジションを組み込み、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して自信に満ちたプロフェッショナルなボイスオーバーを提供します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまな配信チャネルで完璧に見えるようにし、真に魅力的なビデオにしてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはビデオプロダクションのクリエイティブブリーフプロセスをどのように効率化できますか？
HeyGenはAIを活用したビデオを通じて、ユーザーがビデオプロダクションを加速するのを支援します。さまざまなビデオテンプレートとビデオスクリプトジェネレーターを提供し、クリエイティブブリーフを魅力的なビデオに効率的に変換し、一貫したメッセージングとプロジェクト目標を達成します。
HeyGenが効果的なステークホルダーブリーフィングビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは強力なステークホルダーブリーフィングビデオメーカーとして機能し、魅力的なビデオを迅速かつプロフェッショナルに作成できます。AIアバターとAIボイスアクターを使用して、プロジェクトの目標や重要な情報をステークホルダーに明確に伝え、理解と整合性を向上させます。
HeyGenはプロジェクトのためにビデオスクリプトとリアルなアバターを生成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは高度なAI生成スクリプトツールを備えており、多様なリアルなAIアバターを提供してコンテンツを生き生きとさせます。これにより、従来のビデオプロダクションを必要とせずに迅速にコンテンツを作成し、アイデアを効率的に魅力的なビデオに変換できます。
HeyGenは多言語ビデオの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは多言語のボイスオーバーをサポートしており、多様なターゲットオーディエンスや配信チャネルに合わせたビデオを簡単に作成できます。複数の言語で魅力的なビデオを生成し、グローバルにリーチと影響を拡大できます。