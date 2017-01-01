従業員オリエンテーションビデオジェネレーター: AIによるオンボーディング
AIアバターを使用してプロフェッショナルな従業員オリエンテーションビデオを簡単に生成し、新入社員のエンゲージメントを向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
見込み採用者向けに、活気あるチーム環境を紹介する45秒の会社文化スポットライトビデオを開発します。ビジュアルスタイルはダイナミックで、チーム活動のクイックカットとインスパイアリングなバックグラウンドミュージックを組み込み、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、視覚的に豊かな物語を迅速に組み立て、新入社員のエンゲージメントを促進します。
HRおよびL&Dの専門家向けに、会社の詳細な行動規範を概説する包括的な90秒の従業員オリエンテーションビデオを制作します。ビデオはクリーンで指導的なビジュアルスタイルを維持し、明確なテキストオーバーレイと落ち着いた権威あるナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、簡単に更新および修正できるようにします。
新入社員向けに、必須ソフトウェアアカウントの設定方法を説明する簡潔な30秒の「スタートガイド」ビデオを生成します。ビジュアルプレゼンテーションはテンポが速く、説明的なアニメーションと明確なスクリーンキャプチャを伴い、直接的で情報豊富なナレーションが付いています。HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで、すべての新入社員に対するアクセシビリティと理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは新入社員のオンボーディング体験をどのように向上させますか？
HeyGenのAI駆動のビデオメーカーは、魅力的な新入社員オンボーディングビデオの作成を簡素化します。さまざまなテンプレートとシーンを使用してビデオを簡単にカスタマイズでき、新入社員に会社文化を真に反映したダイナミックなビジュアルウォークスルーを提供します。
HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenはAIアバターとAIナレーション機能を通じて強力なカスタマイズを提供し、テキストをビデオスクリプトに変換してプロフェッショナルなコンテンツにします。また、ブランドコントロールを利用してビデオを会社のアイデンティティに合わせ、自動字幕を追加してアクセシビリティを向上させることができます。
HeyGenはトレーニングビデオの作成に効率的なソリューションですか？
もちろんです。HeyGenはHRおよびL&Dの専門家に最適な効率的なAI駆動のビデオメーカーとして設計されています。豊富なメディアライブラリとAI駆動の自動生成スクリプトを活用することで、従業員オリエンテーションビデオコンテンツの生成プロセスを簡素化し、広範な編集知識なしでプロフェッショナルなビデオを迅速に作成できます。
HeyGenは従業員オリエンテーションビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、ブランドロゴを埋め込み、カスタムカラーをすべての従業員オリエンテーションビデオに使用することができます。これにより、すべてのプロフェッショナルなビデオがブランドの一貫性を維持し、エクスポートや共有可能なリンクを通じて簡単に共有できます。