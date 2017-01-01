スタッフトレーニングビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成

従業員のオンボーディングなどのために、リアルなAIアバターでチームを引き込むプロフェッショナルトレーニングビデオを迅速に開発します。

L&Dチームや人事マネージャー向けに、従業員のオンボーディングを効率化するための活気ある30秒のビデオを想像してください。この明るいビデオは、ダイナミックなテンプレートとシーン、そして魅力的なAIアバターを使用して、会社の文化と重要な初期ステップを迅速に紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでカラフルで、熱意あふれるバックグラウンドトラックが伴い、素晴らしい第一印象を与えるトレーニングビデオを簡単に作成できることを示しています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

新しいソフトウェア機能に関する技術トレーニングを必要とする従業員を対象とした、簡潔な45秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、複雑なステップを説明するために明確な画面録画とアニメーションオーバーレイに焦点を当てています。権威あるがサポート的なナレーションが視聴者を導き、自動生成された字幕/キャプションがアクセシビリティを補完し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する力を示しています。
全社の従業員を対象にした、年間コンプライアンス研修のリフレッシャーに焦点を当てた60秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて信頼性があり、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を使用して重要な概念を説明します。落ち着いた明瞭なAI生成のナレーションが一貫したメッセージを保証し、圧倒されることなく全員を情報提供し、コンプライアンスを維持する効果的なAIトレーニングビデオを作成する効率性を強調します。
営業チームとカスタマーサービス担当者向けに設計された、挑戦的なセールスイネーブルメントの顧客インタラクションをシミュレートするダイナミックな30秒のビデオを作成してください。このビデオは、効果的なコミュニケーション戦略を示す短いシナリオで、2つのリアルなAIアバターをフィーチャーしています。視覚スタイルは注目を集めるように設計されており、アスペクト比の調整とエクスポートを使用して異なるプラットフォームに適応できるため、迅速で魅力的なシナリオトレーニングビデオに最適です。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スタッフトレーニングビデオメーカーの使い方

AIを活用したビデオ作成でトレーニングプロセスを変革します。チームを引き込んで教育する魅力的なスタッフトレーニングビデオを簡単に制作できます。

Step 1
コンテンツを作成
スクリプトやアウトラインを貼り付けることから始め、当プラットフォームがスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用してプロフェッショナルなビデオに変換します。
Step 2
プレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選択し、撮影なしで人間味を加えた画面上のプレゼンターとして設定します。
Step 3
ビジュアルを洗練
ロゴや色を含む会社のブランディングコントロールを適用して、ビデオを強化し、一貫性を保ちます。
Step 4
エクスポートと共有
トレーニングビデオを完成させ、アスペクト比の調整とエクスポートを使用して、どのプラットフォームにも対応できるように準備し、メッセージが全員に届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オーディエンスを鼓舞し、向上させる

チームの士気を高め、組織内での従業員の成長を促進するために、インスピレーションを与えるビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用して魅力的なトレーニングビデオを作成しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、リアルなAIアバターと洗練されたテキストからビデオへの技術を使用してスクリプトを魅力的なトレーニングビデオに変換します。これにより、L&Dチームは自然なAIナレーションを備えた高品質のAIトレーニングビデオを効率的に作成し、時間を大幅に節約できます。

HeyGenはどのような機能で企業向けの効率的なスタッフトレーニングビデオメーカーとなっていますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートと直感的なビデオ編集ツールを提供し、スタッフトレーニングビデオメーカーとして包括的な体験を提供します。これにより、従業員のオンボーディング、セールスイネーブルメント、その他のL&Dイニシアチブのための重要なビデオの作成が効率化され、生産性が大幅に向上し、時間が節約されます。

HeyGenはさまざまな種類の教育および企業トレーニングビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは多様なトレーニングビデオの作成を可能にし、技術トレーニング、コンプライアンス研修、ハウツービデオ、詳細なビデオドキュメンテーションを含みます。プレゼンターのチュートリアルビデオなど、さまざまな形式をサポートし、企業の学習ニーズに対応します。

HeyGen内でユーザーはAI生成のトレーニングビデオをどのようにカスタマイズできますか？

HeyGenは、ロゴや色を組み込むためのブランディングコントロールや、ストックサポートを備えた豊富なメディアライブラリを含む強力なカスタマイズオプションを提供します。また、字幕/キャプションを追加し、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することができ、AIトレーニングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。