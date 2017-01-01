スタッフ研修ビデオジェネレーター：迅速で効果的な学習
スクリプトをAI音声に変換して、包括的なコンプライアンス研修をより迅速に提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の全従業員を対象に、年間データプライバシーの更新に焦点を当てた60秒のコンプライアンス研修ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明確で権威あるもので、重要な法的ポイントを示すクリーンなグラフィックと画面上のテキストを使用し、スクリプトから生成された字幕/キャプションでアクセシビリティと重要情報の保持を確保します。この重要な研修ビデオは、全員がコンプライアンス研修の最新情報を把握することを保証します。
営業およびカスタマーサービスチーム向けに、最新の製品の新機能を強調する30秒の製品アップデートビデオを開発してください。ビデオはモダンでダイナミックなビジュアルスタイルを持ち、クイックトランジションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを組み込み、ストックメディアライブラリのサポートを活用して製品の利点を鮮やかに示します。これにより、専用のトレーニングビデオメーカーを通じて営業支援のための効果的な研修ビデオを作成します。
新しい社内CRMシステムの使用方法を学ぶための60秒のステップバイステップのチュートリアルビデオを制作してください。技術研修を目的としています。ビジュアルプレゼンテーションは明確で示唆的であり、画面録画を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて、各アクションを正確に説明する穏やかで忍耐強いナレーションを伴います。このようなスタッフ研修ビデオジェネレーターのコンテンツは、複雑な技術研修手順を簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」として機能し、スクリプトを魅力的な「研修ビデオ」に変換します。多様な「AIアバター」と「AI音声」を使用して、企業が高品質なコンテンツを迅速に制作できるようにし、全体のプロセスを大幅に効率化します。
HeyGenは特定の種類の従業員研修を作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは「従業員のオンボーディング」、「営業支援」、「コンプライアンス研修」など、幅広い「従業員研修」のニーズをサポートします。その直感的な「トレーニングビデオメーカー」機能により、さまざまな部門で「迅速な研修提供」を実現します。
HeyGenはグローバルなスタッフ研修イニシアチブに適していますか？
HeyGenは「スタッフ研修ビデオジェネレーター」として理想的で、「140以上の言語」をサポートしているため、世界中でローカライズされたコンテンツを提供できます。これにより、グローバルチームが一貫性のある文化的に関連性のある「研修ビデオ」を簡単に受け取ることができます。
HeyGenを使って既存の研修資料を更新するのは簡単ですか？
もちろんです。HeyGenは「研修ビデオ」の「簡単な更新」を可能にし、スクリプトを簡単に編集したり、「既存の資料を」動的なビデオ形式に変換したりできます。これにより、コンテンツが最新で関連性のあるものに保たれ、広範な再撮影を必要としません。