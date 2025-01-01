スタッフトレーニングメーカー: 魅力的な従業員コースを作成
AIを活用したプラットフォームで高品質な従業員トレーニングコースを迅速に構築し、スクリプトからのテキストビデオを使用して魅力的なビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナー向けに45秒の情報ビデオを開発し、HeyGenが「従業員トレーニングソフトウェア」としての効率性を強調します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、「メディアライブラリ/ストックサポート」資産を活用して包括的なオンライントレーニングコースを構築する方法を説明する魅力的な「ボイスオーバー生成」を含めます。
HRプロフェッショナルを対象にした60秒の指導ビデオを制作し、HeyGenを使用して効果的な「オンボーディングプログラム」を構築する方法を示します。多様な「テンプレートとシーン」と明確な「字幕/キャプション」を用いて、魅力的なトレーニング資料を効率的に開発するプロセスを視聴者に案内するフレンドリーなビジュアルスタイルを採用します。
チームリーダー向けに30秒の簡潔なプロモーションビデオをデザインし、HeyGenが重要な「コンプライアンス研修」モジュールを迅速に生成する能力を強調します。ビジュアルスタイルは直接的でモダンにし、「AIアバター」を活用し、さまざまなプラットフォームに合わせた「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を可能にし、誰でも簡単に重要な更新のためのコースビルダーになれることを示します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenは従業員トレーニングとオンボーディングプログラムをどのように改善しますか？
HeyGenは、従来の従業員トレーニングを変革し、魅力的なビデオベースのオンボーディングプログラムやスキル構築モジュールを作成できるようにします。AIアバターとテキストビデオ技術を使用して、高品質な資料を迅速に生成し、ワークフローを効率化し、生産性を向上させます。
HeyGenがAIを活用したスタッフトレーニングメーカーとして優れている理由は何ですか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとインテリジェントなボイスオーバー生成を活用して、ダイナミックなトレーニングプレゼンテーションを作成することで際立っています。テンプレートとブランディングコントロールを備えた直感的なコースビルダーにより、企業はプロフェッショナルなオンライントレーニングコースを簡単に開発できます。
HeyGenはオンライントレーニングコースの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターと自動字幕付きのプロフェッショナルなビデオに変換することで、オンライントレーニングコースの作成を簡素化します。この効率的なプロセスにより、包括的なトレーニングコンテンツや学習セッションを迅速に制作でき、どの組織にとっても簡単に作成できるソリューションとなります。
HeyGenはスケーラブルな従業員トレーニングコンテンツにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、さまざまな学習管理システムに適したスケーラブルな従業員トレーニングコンテンツを生成するための強力な機能を提供します。アスペクト比のリサイズ、豊富なメディアライブラリ、複数の言語オプションなどの機能を活用して、トレーニング資料を効果的に適応させ、全従業員に配布できます。