AIを活用したプラットフォームで高品質な従業員トレーニングコースを迅速に構築し、スクリプトからのテキストビデオを使用して魅力的なビデオに変換します。

スタッフトレーニングメーカーの使い方

直感的でAIを活用したプラットフォームで包括的な従業員トレーニングプログラムを効率的に設計・提供し、チームが常に最新の状態を保てるようにします。

1
Step 1
トレーニングコースを作成
使いやすいコースビルダーで従業員トレーニングを開始します。スクリプトを貼り付け、「スクリプトからのテキストビデオ」を利用してダイナミックなコンテンツを作成します。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを追加
メディアライブラリ/ストックサポートから画像、ビデオ、音楽を取り入れて、学習をよりダイナミックにすることでトレーニング資料を強化します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
学習コンテンツをパーソナライズします。組織の外観に合わせて、ロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを使用して、すぐに使えるコースとテンプレートを活用します。
4
Step 4
エクスポートと共有
オンライントレーニングコースを完成させ、配布の準備をします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、どのプラットフォームにも最適化します。

よくある質問

HeyGenは従業員トレーニングとオンボーディングプログラムをどのように改善しますか？

HeyGenは、従来の従業員トレーニングを変革し、魅力的なビデオベースのオンボーディングプログラムやスキル構築モジュールを作成できるようにします。AIアバターとテキストビデオ技術を使用して、高品質な資料を迅速に生成し、ワークフローを効率化し、生産性を向上させます。

HeyGenがAIを活用したスタッフトレーニングメーカーとして優れている理由は何ですか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとインテリジェントなボイスオーバー生成を活用して、ダイナミックなトレーニングプレゼンテーションを作成することで際立っています。テンプレートとブランディングコントロールを備えた直感的なコースビルダーにより、企業はプロフェッショナルなオンライントレーニングコースを簡単に開発できます。

HeyGenはオンライントレーニングコースの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと自動字幕付きのプロフェッショナルなビデオに変換することで、オンライントレーニングコースの作成を簡素化します。この効率的なプロセスにより、包括的なトレーニングコンテンツや学習セッションを迅速に制作でき、どの組織にとっても簡単に作成できるソリューションとなります。

HeyGenはスケーラブルな従業員トレーニングコンテンツにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、さまざまな学習管理システムに適したスケーラブルな従業員トレーニングコンテンツを生成するための強力な機能を提供します。アスペクト比のリサイズ、豊富なメディアライブラリ、複数の言語オプションなどの機能を活用して、トレーニング資料を効果的に適応させ、全従業員に配布できます。