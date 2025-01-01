長年勤続しているチームメンバーを称える60秒の「スタッフスポットライトビデオメーカー」特集を作成し、社内チームや新しい採用候補者に向けて、私たちの強い「企業文化」を強調します。ビデオは温かくノスタルジックなビジュアルスタイルを採用し、インタビューのような音声感を持たせ、心を高揚させるバックグラウンドミュージックで強化します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、物語の要素やインタビューの質問を明確に伝えます。

