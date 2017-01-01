ビデオを回転して完璧な向きに
HeyGenのアスペクト比リサイズとエクスポートで、ビデオを90度回転させたり、任意のプラットフォーム向けに反転させたりします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ソーシャルメディアマーケターやビデオエディター向けに特別に作られたこのダイナミックな45秒ガイドで、ビデオの向きを完璧にしましょう。クイックカットとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とするこのビデオは、ビジュアルを際立たせるために、ビデオを90度回転させたり、クリエイティブな効果のためにビデオクリップを反転させたりする方法を示します。HeyGenの字幕/キャプション機能が、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで重要なステップを明確に強調します。
企業トレーナーやeラーニング開発者向けに作られたこの教育的な90秒ビデオで、プレゼンテーションの可能性を最大限に引き出しましょう。落ち着いたビジュアルスタイルと明確なUIデモンストレーションを用いて、このプロンプトは、プロフェッショナリズムを維持するためのオンラインビデオ回転ツールの精度に焦点を当てた、強力なビデオ編集ツールの重要な役割を示します。HeyGenのAIアバターが、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、正しいビデオの向きの重要性を落ち着いて説明します。
忙しいプロフェッショナルは、この魅力的な30秒ビデオで、一般的な撮影エラーを迅速に修正する方法を学べます。AIビデオメーカーを使用するすべての人に理想的なこの高速ガイドは、画面上のテキストハイライトを使用して、MP4ファイルの向きを迅速に調整する方法を示します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、ビデオコンテンツを正しい縦または横のビューに回転させるための正確な指示を迅速に生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenを使ってオンラインで簡単にビデオを回転させる方法は？
HeyGenの直感的なビデオ編集ツールを使用すると、ビデオを簡単に回転させることができます。90度回転などの一般的な向きも含まれています。この機能はAIビデオメーカーに直接統合されており、編集ワークフローを簡素化し、プロフェッショナルな結果を保証します。
HeyGenはビデオ回転機能以外にも提供していますか？
もちろんです。強力なビデオ回転ツールであるだけでなく、HeyGenは包括的なビデオ編集ツールのスイートを提供しています。ビデオセグメントをトリミングしたり、ビデオを水平または垂直に反転させたり、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの完璧な表示のためにアスペクト比を調整したりできます。
HeyGenのプラットフォームで回転できるビデオファイル形式は？
HeyGenはMP4を含むさまざまな人気のあるビデオファイル形式をサポートしており、コンテンツのための多用途なオンラインビデオ回転ツールです。映像をアップロードし、AIビデオメーカーを使用して、エクスポート前にその向きをシームレスに調整できます。
HeyGenのビデオ回転ツールは初心者にも使いやすいですか？
はい、HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、ビデオの回転のような複雑なタスクを誰にでも簡単にします。プラットフォームはビデオ編集プロセス全体を簡素化し、初心者でもプロフェッショナルなビデオ回転とコンテンツ作成を簡単に達成できるようにします。