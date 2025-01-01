活気ある企業文化を紹介し、サポートと革新を重視する求職者をターゲットにした45秒のダイナミックなリクルートメントビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、アップビートな音楽とクイックカットを使用し、音声は熱意あるナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用してメッセージをパーソナライズし、優秀な人材を効果的に引き付ける利点を強調してください。

