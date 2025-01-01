スタッフ採用ビデオメーカー: 優秀な人材を引き付け、採用を簡素化

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、雇用者ブランドを紹介するプロフェッショナルな採用ビデオを作成します。

活気ある企業文化を紹介し、サポートと革新を重視する求職者をターゲットにした45秒のダイナミックなリクルートメントビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、アップビートな音楽とクイックカットを使用し、音声は熱意あるナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用してメッセージをパーソナライズし、優秀な人材を効果的に引き付ける利点を強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
特定の職務内容と採用プロセスを専門スキルを持つ候補者に説明する60秒の情報ビデオを制作してください。プロフェッショナルで明確なビジュアルスタイルを維持し、魅力的な画面上のテキストと落ち着いた背景音楽を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して効率的にナarrativeを生成し、アクセシビリティのために明確な字幕を含めてください。
サンプルプロンプト2
本物の社員の声をフィーチャーした30秒の説得力のあるビデオを開発し、職場の真実の洞察を求める候補者を対象にします。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく誠実に感じられるようにし、自然な照明と柔らかくインスパイアリングな音楽を使用します。HeyGenの完全にカスタマイズ可能なテンプレートとナレーション生成を利用して、迅速に影響力のあるナarrativeを作成し、採用戦略を強化してください。
サンプルプロンプト3
多様なオーディエンスの注目を広く集めるために設計された15秒の「採用中」アナウンスをソーシャルメディアプラットフォーム向けに作成してください。ビデオはキャッチーで視覚的に魅力的なスタイルで、明るい色と記憶に残るジングルを使用する必要があります。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから魅力的なストックビデオクリップを組み込み、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されていることを確認してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スタッフ採用ビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオプラットフォームを使用して、会社の文化を紹介し、優秀な人材を引き付ける魅力的な採用ビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
プロフェッショナルなAIビデオテンプレートのライブラリから選択するか、空白のキャンバスから始めて、採用メッセージに完璧にマッチさせます。プラットフォームは、あらゆる採用ニーズに対応する多様なテンプレートとシーンを提供します。
2
Step 2
ビデオコンテンツをカスタマイズ
テキスト、画像、会社のブランディングを追加してビデオを簡単にカスタマイズします。動画編集ツールを利用して、ダイナミックなテキストアニメーションやストックメディアを組み込みます。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を適用して、一貫した雇用者ブランドを維持します。
3
Step 3
AIとオーディオで強化
高度なAI機能で採用ビデオを生き生きとさせます。スクリプトからのナレーション生成を使用してリアルなナレーションを生成し、自動字幕と字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
ビデオを完成させ、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームや求人掲示板に適したアスペクト比でエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、メッセージがどこでも素晴らしく見えることを保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

雇用者ブランドと企業文化を紹介

社員の声をフィーチャーした魅力的なAIビデオを作成し、企業文化を強調し、理想的な候補者を引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして採用ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして、AIビデオテンプレートとAI機能を提供し、魅力的な採用ビデオを迅速に作成します。この強力なオンラインツールにより、企業は魅力的なビデオコンテンツで優秀な人材を簡単に引き付け、採用プロセスを効率化できます。

HeyGenは私たちのブランドに合わせて採用ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、ビジュアルスタイルを完全にカスタマイズ可能なテンプレートに統合できます。これにより、採用ビデオが常に独自の雇用者ブランドと企業文化を反映します。

HeyGenは採用ビデオのエンゲージメントを向上させるためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは自動字幕やプロフェッショナルなナレーションなどの機能を通じてエンゲージメントを向上させます。また、豊富な音楽ライブラリからロイヤリティフリーの音楽を使用して、コンテンツをよりアクセスしやすく、求職者にとって影響力のあるものにします。

HeyGenはどのようにして現代の採用戦略をサポートしますか？

HeyGenは効率的なスタッフ採用ビデオメーカーとして、テキストからの迅速なビデオ制作を可能にし、現代の採用戦略を強化します。このアプローチは、時間とリソースを大幅に節約し、優秀な人材を効果的に引き付け、採用プロセス全体を最適化します。