特定の職務内容と採用プロセスを専門スキルを持つ候補者に説明する60秒の情報ビデオを制作してください。プロフェッショナルで明確なビジュアルスタイルを維持し、魅力的な画面上のテキストと落ち着いた背景音楽を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して効率的にナarrativeを生成し、アクセシビリティのために明確な字幕を含めてください。
本物の社員の声をフィーチャーした30秒の説得力のあるビデオを開発し、職場の真実の洞察を求める候補者を対象にします。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく誠実に感じられるようにし、自然な照明と柔らかくインスパイアリングな音楽を使用します。HeyGenの完全にカスタマイズ可能なテンプレートとナレーション生成を利用して、迅速に影響力のあるナarrativeを作成し、採用戦略を強化してください。
多様なオーディエンスの注目を広く集めるために設計された15秒の「採用中」アナウンスをソーシャルメディアプラットフォーム向けに作成してください。ビデオはキャッチーで視覚的に魅力的なスタイルで、明るい色と記憶に残るジングルを使用する必要があります。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから魅力的なストックビデオクリップを組み込み、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されていることを確認してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして採用ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして、AIビデオテンプレートとAI機能を提供し、魅力的な採用ビデオを迅速に作成します。この強力なオンラインツールにより、企業は魅力的なビデオコンテンツで優秀な人材を簡単に引き付け、採用プロセスを効率化できます。
HeyGenは私たちのブランドに合わせて採用ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、ビジュアルスタイルを完全にカスタマイズ可能なテンプレートに統合できます。これにより、採用ビデオが常に独自の雇用者ブランドと企業文化を反映します。
HeyGenは採用ビデオのエンゲージメントを向上させるためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは自動字幕やプロフェッショナルなナレーションなどの機能を通じてエンゲージメントを向上させます。また、豊富な音楽ライブラリからロイヤリティフリーの音楽を使用して、コンテンツをよりアクセスしやすく、求職者にとって影響力のあるものにします。
HeyGenはどのようにして現代の採用戦略をサポートしますか？
HeyGenは効率的なスタッフ採用ビデオメーカーとして、テキストからの迅速なビデオ制作を可能にし、現代の採用戦略を強化します。このアプローチは、時間とリソースを大幅に節約し、優秀な人材を効果的に引き付け、採用プロセス全体を最適化します。