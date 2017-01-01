スタッフ認識ビデオメーカー：簡単、迅速、効果的
AIアバターを使用して、チームの成果を祝うパーソナライズされた従業員認識ビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
優れた個人の貢献を称えるために、30秒のパーソナライズされた従業員認識ビデオを開発します。このビデオは認識された従業員を対象としており、温かく誠実なビジュアルスタイルで、ソフトなトランジションと励ましのナレーションを特徴としています。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して心のこもったメッセージを追加し、パーソナライズされたビデオを本当に印象的なものにします。
長年勤務した従業員の退職を記念するために、60秒の職場感謝ビデオを制作します。この反映的で心のこもった作品は、会社全体を対象としており、アーカイブ写真やビデオクリップを伴ったプロフェッショナルなビジュアル美学を特徴とし、穏やかで支援的なインストゥルメンタルスコアが付随します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して、ビジュアルストーリーテリングを豊かにし、物語を強化します。
過去四半期の複数の従業員の成果を祝う30秒の認識ビデオを作成します。すべての従業員を対象としたこのビデオは、ダイナミックで現代的なビジュアルスタイルを採用し、クイックカット、アニメーショングラフィックス、エネルギッシュなバックグラウンドトラックを使用します。HeyGenの「字幕/キャプション」を組み込むことで、最大限のアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、既存の従業員認識ビデオテンプレートを基に構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスタッフ認識ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオ作成プラットフォームであり、強力なオンラインビデオメーカーとして機能し、魅力的な従業員認識ビデオを簡単に制作できます。ドラッグ＆ドロップのビデオメーカーとプロフェッショナルな従業員認識ビデオテンプレートを利用して、職場感謝ビデオの取り組みを効率化します。
HeyGenを使用してAIアバターでパーソナライズされた従業員認識ビデオを作成できますか？
はい、HeyGenを使用すると、AIアバターを使用してメッセージを伝える非常にパーソナライズされたビデオを作成できます。これにより、従業員認識ビデオの影響が強化され、各ビデオトリビュートがスタッフにとってユニークで心のこもったものになります。
HeyGenが職場感謝ビデオメーカーとして効率的な理由は何ですか？
HeyGenはテキストからビデオへの機能と高度なボイスオーバー生成を活用して、スクリプトを迅速に洗練された認識ビデオに変換します。私たちのプラットフォームは、プロフェッショナルな職場ビデオメーカー体験に必要なすべてのツールを提供し、ブランドコントロールや包括的なメディアライブラリを含んでいます。
HeyGenはプロフェッショナルなグループビデオやお別れビデオの作成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは高品質なグループビデオや記憶に残るお別れビデオを簡単に作成するのに最適です。字幕、複数のシーンオプション、アスペクト比のリサイズなどの機能を活用して、チームに響くプロフェッショナルな認識ビデオを制作できます。