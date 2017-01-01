スタッフオリエンテーションビデオメーカー：新入社員のオンボーディングを簡素化
HeyGenの強力なAIアバターを活用して、魅力的なオンボーディングビデオで新入社員を簡単に歓迎します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
全スタッフと新入社員に向けて、会社の重要なポリシー更新を明確にする60秒のスタッフオリエンテーションビデオを作成し、構造化されたトレーニングモジュールの明確で簡潔な理解を確保します。ビデオは情報的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストオーバーレイと明確で権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、正確で一貫した情報提供を確保します。
特定の部門に新しいチームメンバーを歓迎するための30秒のダイナミックな内部コミュニケーションビデオをデザインし、主要なチームプレーヤーとその役割を紹介し、バーチャルオンボーディング中に帰属意識を育みます。テンポの速い魅力的なビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックとクイックカットを使用します。このインパクトのあるビデオは、HeyGenのすぐに使えるテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てることができます。
営業およびサポートチーム向けに新しい製品の特徴と利点を詳細に説明する50秒の内部製品トレーニング用説明ビデオを制作し、カスタマイズが容易です。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでモダン、かつ非常に説明的で、アニメーショングラフィックスを組み込み、オーディオには明確で熱意あるボイスオーバーを特徴とします。HeyGenの高品質なボイスオーバー生成機能により、この重要なトレーニングコンテンツのためのプロフェッショナルで一貫したオーディオトラックを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI社員オリエンテーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用した機能でインパクトのあるオンボーディングビデオの作成を簡単にし、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と幅広いビデオテンプレートを使用してプロフェッショナルなスタッフオリエンテーションビデオを迅速に生成できます。これにより、新入社員と人事のオンボーディングプロセスが効率化されます。
HeyGenを使用して新入社員向けのパーソナライズされたウェルカムメッセージを含むオンボーディングビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenを使用すると、カスタムアバターとバーチャルプレゼンターを活用して新入社員向けのパーソナライズされたウェルカムビデオを作成できます。また、ロゴやカラーなどのブランディングコントロールを適用して、社員オンボーディングコンテンツが会社の文化に完全に一致するようにすることができます。
HeyGenのビデオメーカーを使用して、どのような種類のトレーニングコンテンツを社員オンボーディング用に開発できますか？
HeyGenのビデオメーカーは、社員オンボーディング用の多様なトレーニングコンテンツをサポートしており、人事ポリシーや製品トレーニング、コンプライアンス研修まで対応しています。構造化されたトレーニングモジュールを活用し、これらの魅力的なビデオを自動化されたワークフローに統合することで、新入社員に包括的な体験を提供します。
HeyGenは多様な労働力向けに多言語のオンボーディングビデオをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力な多言語サポートを提供しており、さまざまな言語でのボイスオーバー生成と字幕付きのオンボーディングビデオを生成できます。これにより、すべての新入社員が明確でインパクトのあるビデオを受け取り、真に包括的なオリエンテーション体験を促進します。