スタッフオンボーディングビデオジェネレーター: 新入社員を引き込む
インパクトのある社員オンボーディングビデオを瞬時に作成。高度なAIアバターを活用してトレーニングをパーソナライズし、新入社員を引き込み、HRプロセスを効率化します。
HRチーム向けの30秒の紹介ビデオをデザインし、HeyGenの豊富なビデオテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、会社の文化を新入社員に効果的に伝えましょう。ビジュアルスタイルは魅力的で活気に満ちたもので、モーショングラフィックスを特徴とし、インスピレーションを与える音楽と明確なナレーションでバックアップされます。
既存の社員が新しい部署の機能とチームメンバーについて学ぶための60秒の社員オンボーディングビデオを制作します。この情報豊かでダイナミックなビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートを通じて実際の映像を統合し、アクセシビリティのために明確な字幕/キャプションを提供し、親しみやすく知識豊富なナレーターを特徴とします。
グローバルなリモートチームメンバー向けの50秒のAIオンボーディングビデオを開発し、コンプライアンス研修をカバーし、プロフェッショナルでクリスプなグラフィックスタイルと一貫したブランド美学を維持します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明確な指示を提供し、さまざまな視聴プラットフォームに対応するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは新入社員向けの魅力的なAIオンボーディングビデオをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、新入社員向けのインパクトのあるAIオンボーディングビデオを簡単に作成する力を提供します。AIアバター、テキスト-to-ビデオ機能、豊富なカスタマイズオプションを活用することで、会社の文化とトレーニングを効果的に紹介する魅力的なコンテンツを制作できます。これにより、オンボーディングビデオはよりダイナミックで記憶に残るものになります。
HeyGenは社員オンボーディング用のカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは社員オンボーディング用に特別にデザインされた幅広いカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは完全にカスタマイズ可能で、ブランドの特定の要素、モーショングラフィックス、リッチメディアアセットを追加して、会社のアイデンティティとトレーニングニーズに完全に一致させることができます。
HeyGenを使ってAIアバターとボイスオーバーを使用してスタッフオンボーディングビデオをパーソナライズできますか？
もちろんです！HeyGenは、リアルなAIアバターを組み込み、プロフェッショナルなボイスオーバーを生成することで、スタッフオンボーディングビデオをパーソナライズすることを可能にします。この強力な組み合わせにより、新入社員に一貫した親しみやすい顔と声を提供し、エンゲージメントを高め、社員トレーニングをより効果的にします。
HeyGenは使いやすいオンボーディングビデオメーカーとしてどのような特徴がありますか？
HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップコントロールと強力なテキスト-to-ビデオ機能でビデオ作成プロセスを簡素化し、理想的なオンボーディングビデオメーカーとなっています。AI編集機能を使用してスクリプトを簡単に洗練されたビデオに変換し、カスタムブランディングを追加し、豊富なメディアライブラリを活用することができ、高度なビデオ制作スキルを必要としません。