スタッフハンドブックビデオメーカー：従業員を即座に引き込む

AI駆動のツールを使って魅力的な従業員ハンドブックビデオを作成し、スクリプトからテキストをビデオに変換して視覚的に引き込むコンテンツを簡単に作成します。

HeyGenの強力なスタッフハンドブックビデオメーカー機能を使用して、新入社員向けの30秒の紹介ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは明るく歓迎的で、プロフェッショナルなAIアバターが新しいチームメンバーを迎え、案内する様子を描き、HeyGenによって生成された親しみやすく励みになるナレーションが、会社の文化に対する即座のポジティブな印象を作り出します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のチームメンバーを対象にした新しい会社方針の更新を発表するための45秒の従業員ハンドブックビデオメーカーセグメントを開発してください。このビデオは、現代的なグラフィックを用いた明確で情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して詳細を正確に伝え、アクセシビリティのために包括的な字幕を追加します。
サンプルプロンプト2
HRプロフェッショナル向けの60秒の指導ビデオを制作し、HeyGenのAI駆動ツールがどのように動的な従業員コミュニケーションの作成を簡素化するかを紹介します。洗練されたデモンストレーションビジュアルを採用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリを活用してさまざまなユースケースを示し、プロセスの効率性を強調する明確でプロフェッショナルなナレーションをバックにします。
サンプルプロンプト3
すべての従業員向けに設計された、重要な会社ガイドラインの包括的な55秒の概要ビデオを作成してください。これらの従業員ハンドブックビデオのビジュアルプレゼンテーションは、アニメーション要素と実際の例を統合し、視覚的に多様で魅力的であるべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、すべてのプラットフォームで最適な視聴を確保し、安心感と情報を提供する声を組み合わせます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スタッフハンドブックビデオメーカーの使い方

AIを使って従業員ハンドブックを魅力的なビデオコンテンツに変換します。従業員の理解を深めるプロフェッショナルで明確、かつ製品に正確な従業員ハンドブックビデオを作成するためのステップを以下に示します。

1
Step 1
ハンドブックスクリプトを作成
既存のスタッフハンドブックのテキストをエディタに貼り付けることから始めます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、AI駆動ツールを活用し、コンテンツを動的なビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ハンドブックを視覚的に表現するために、多様なAIアバターのギャラリーから選択します。ブランドに合わせて外見や声をカスタマイズすることもでき、AIアバターを本当にユニークなものにします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルなビジュアルでビデオを強化します。会社のロゴやブランドカラーを簡単に追加して、統一感のある外観を作り、魅力的な従業員ハンドブックビデオを作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
最終化する前に、字幕を追加してビデオがアクセス可能であることを確認します。準備が整ったら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、完成した従業員ハンドブックビデオメーカーの作品を配信チャネルに最適な形式でダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な方針を簡素化

複雑なスタッフハンドブックの方針を簡単に理解できる魅力的なビデオ説明に変換し、組織全体での理解とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な従業員ハンドブックビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAI駆動ツールは、高品質な従業員ハンドブックビデオの制作プロセスを簡素化します。テキストスクリプトを動的なビデオコンテンツに簡単に変換でき、AIアバターとプロフェッショナルなナレーションを組み合わせることで、従業員ハンドブックビデオメーカーが誰にでも利用可能になります。

HeyGenは従業員ハンドブックAIビデオのためにどのようなブランディングオプションを提供していますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、カスタムカラー、独自のメディアを仮想AIオンボーディングビデオに統合できます。これにより、従業員ハンドブックビデオがブランドのアイデンティティとコミュニケーション基準に完全に一致します。

HeyGenはスタッフハンドブックビデオメーカーにAIアバターを利用できますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターを活用してスタッフハンドブックビデオを生き生きとさせます。私たちのプラットフォームでは、多様なAIアバターから選択してメッセージを伝えることができ、新入社員のオンボーディングAIビデオのエンゲージメントを高めることができます。カメラや俳優は必要ありません。

HeyGenは従業員マニュアルのために多言語とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは従業員マニュアルビデオのアクセシビリティを向上させるために、自動的に字幕を生成します。これにより、重要な情報がより広い視聴者に理解されやすくなり、私たちのビデオメーカーのプロフェッショナルなナレーション生成機能を補完します。