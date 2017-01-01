スタッフハンドブックビデオメーカー：従業員を即座に引き込む
AI駆動のツールを使って魅力的な従業員ハンドブックビデオを作成し、スクリプトからテキストをビデオに変換して視覚的に引き込むコンテンツを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバーを対象にした新しい会社方針の更新を発表するための45秒の従業員ハンドブックビデオメーカーセグメントを開発してください。このビデオは、現代的なグラフィックを用いた明確で情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して詳細を正確に伝え、アクセシビリティのために包括的な字幕を追加します。
HRプロフェッショナル向けの60秒の指導ビデオを制作し、HeyGenのAI駆動ツールがどのように動的な従業員コミュニケーションの作成を簡素化するかを紹介します。洗練されたデモンストレーションビジュアルを採用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリを活用してさまざまなユースケースを示し、プロセスの効率性を強調する明確でプロフェッショナルなナレーションをバックにします。
すべての従業員向けに設計された、重要な会社ガイドラインの包括的な55秒の概要ビデオを作成してください。これらの従業員ハンドブックビデオのビジュアルプレゼンテーションは、アニメーション要素と実際の例を統合し、視覚的に多様で魅力的であるべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、すべてのプラットフォームで最適な視聴を確保し、安心感と情報を提供する声を組み合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な従業員ハンドブックビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI駆動ツールは、高品質な従業員ハンドブックビデオの制作プロセスを簡素化します。テキストスクリプトを動的なビデオコンテンツに簡単に変換でき、AIアバターとプロフェッショナルなナレーションを組み合わせることで、従業員ハンドブックビデオメーカーが誰にでも利用可能になります。
HeyGenは従業員ハンドブックAIビデオのためにどのようなブランディングオプションを提供していますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、カスタムカラー、独自のメディアを仮想AIオンボーディングビデオに統合できます。これにより、従業員ハンドブックビデオがブランドのアイデンティティとコミュニケーション基準に完全に一致します。
HeyGenはスタッフハンドブックビデオメーカーにAIアバターを利用できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターを活用してスタッフハンドブックビデオを生き生きとさせます。私たちのプラットフォームでは、多様なAIアバターから選択してメッセージを伝えることができ、新入社員のオンボーディングAIビデオのエンゲージメントを高めることができます。カメラや俳優は必要ありません。
HeyGenは従業員マニュアルのために多言語とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは従業員マニュアルビデオのアクセシビリティを向上させるために、自動的に字幕を生成します。これにより、重要な情報がより広い視聴者に理解されやすくなり、私たちのビデオメーカーのプロフェッショナルなナレーション生成機能を補完します。