新入社員が必須のコンプライアンス認証を受けるための45秒の指導ビデオを作成してください。プロフェッショナルでありながら魅力的なトーンを目指し、権威あるナレーションと明確な画面上のテキストを使用します。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなものにし、HeyGenのAIアバターを活用して重要な情報を提示し、スタッフ認証ビデオメーカーを探している新しいチームメンバーに親しみやすい第一印象を与えます。

ビデオを生成