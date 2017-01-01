簡単な従業員トレーニングのためのスタッフ認証ビデオメーカー
プロフェッショナルな従業員トレーニングビデオを効率的に作成。AIアバターを使用してスタッフを認証し、魅力的なコンテンツで定着率を向上させます。
既存の従業員を新しい社内ソフトウェアのアップデートに迅速にオンボードするための60秒のチュートリアルビデオを想像してください。ダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とします。この従業員トレーニングビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して効率的にメッセージを伝え、効果的なトレーニングビデオメーカーソリューションとして機能します。
多様なグローバルな労働力に合わせた30秒の情報ビデオを開発し、簡単に消化できる視覚的な安全リフレッシャーを提供します。音声は落ち着いて明瞭であり、HeyGenの強力な字幕機能を活用して、異なる言語や環境でのアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を取り入れて、安全プロトコルを示す必須の従業員トレーニングビデオを作成します。
特定の会社方針に焦点を当てた90秒のオンライントレーニングガイドを作成し、チームリーダーがチームのためにモジュール式のビデオチュートリアルを作成する必要があります。ビジュアルスタイルはシンプルで説明的であり、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成された親しみやすくガイドするナレーションを使用し、最終出力は異なるプラットフォームに適応しやすいようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して包括的なオンライントレーニングを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトを魅力的なトレーニングビデオに変換し、ビデオ作成プロセスを効率化します。リアルなAIアバターと効率的なボイスオーバー生成により、プロフェッショナルなオンライントレーニングコンテンツを迅速かつ大規模に作成できます。
HeyGenは私のブランドに合わせてトレーニングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴやカラーをスタッフ認証ビデオメーカーの出力や従業員トレーニングビデオに直接組み込むことができます。これにより、すべてのビデオチュートリアルが一貫して企業のアイデンティティに沿うようになります。
HeyGenはトレーニングビデオの学習をどのように向上させますか？
HeyGenはトレーニングビデオの理解を向上させるために、字幕の自動生成やカスタマイズ可能なテンプレートの幅広い選択肢を提供します。これらの要素は視聴者を引き付け、組織全体で効果的なオンライントレーニングを提供するための明確で簡潔なビデオチュートリアルを実現します。
HeyGenはすべての種類の従業員トレーニングビデオに適していますか？
はい、HeyGenは多様な従業員トレーニングのニーズに対応するために設計された多用途なAIビデオメーカーです。オンボーディングやコンプライアンスからスキル開発まで、あらゆるトレーニングシナリオに対応する高品質なビデオコンテンツを簡単に作成できます。