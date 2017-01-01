スタッフ発表ビデオジェネレーター: 魅力的な更新を作成

内部コミュニケーションを効率化し、動的なアニメーションで簡単に魅力的な更新を作成します。

新しい技術スタッフと既存の開発者を対象にした、90秒の内部スタッフ向け技術オンボーディング発表ビデオを作成してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストオーバーレイと明確で情報豊富なナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してナレーションを合成し、AIアバターを使用して重要な情報を提示します。

サンプルプロンプト1
コアシステムへのアクセスが必要な全従業員向けの1分間のシステムメンテナンススケジュールビデオを開発してください。重要な日付と時間を強調するシンプルで直接的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた権威ある音声スタイルを伴います。ビデオの字幕/キャプションを生成してアクセシビリティを確保し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して自然な音声でこの重要な発表ビデオを届けます。
サンプルプロンプト2
新しいソフトウェア機能の展開を詳細に説明する2分間の魅力的な指導ビデオを想像してください。製品ユーザーと内部サポートチームを対象としています。ビジュアルスタイルは魅力的で示唆的であり、動的な画面キャプチャを伴い、熱意ある指導的な音声で補完されます。このAIビデオジェネレーターのプロジェクトは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを効果的に利用して効率的なコンテンツ作成を行い、さまざまなプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
サンプルプロンプト3
全スタッフ向けのサイバーセキュリティのベストプラクティスに関する重要な45秒のビデオを制作してください。関連するグラフィックと最小限の画面上のテキストを使用した、真剣でありながら親しみやすいビジュアルスタイルを採用します。音声スタイルは直接的でプロフェッショナルであり、重要なポイントを強調します。HeyGenのAIアバターを使用して権威を持ってメッセージを伝え、ボイスオーバー生成を使用して一貫性のある明確な内部コミュニケーションを実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スタッフ発表ビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルで魅力的なスタッフ発表ビデオを迅速かつ簡単に作成し、動的なビジュアルとAIで内部コミュニケーションを強化します。

1
Step 1
発表スクリプトを作成
スタッフ発表メッセージをエディターに貼り付けます。当プラットフォームはテキスト-to-ビデオ機能を活用し、テキストを魅力的な音声対話に即座に変換します。
2
Step 2
ブランドでカスタマイズ
会社のロゴとブランドカラーをシームレスに統合します。これらのブランディングコントロールを適用して、ビデオが内部コミュニケーションのために企業のアイデンティティを完璧に反映するようにします。
3
Step 3
AIボイスオーバーを生成
多様な声とトーンから選択し、スクリプトのための高品質なAIボイスオーバーを生成し、メッセージが明確かつプロフェッショナルに届けられるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
発表を最終化し、さまざまなアスペクト比と解像度でビデオをエクスポートし、すべての好みの内部プラットフォームで簡単に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるリーダーシップメッセージを届ける

リーダーシップからのインスピレーションとモチベーションに満ちたビデオメッセージを生成し、ポジティブでつながりのある企業文化を育みます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてスタッフ発表ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、テキストをプロフェッショナルな「発表ビデオ」コンテンツに変換し、リアルな「AIボイスオーバー」と「AIアバター」プレゼンターを提供します。これにより、組織内の「内部コミュニケーション」のための「スタッフ発表ビデオジェネレーター」として効率的に機能します。この「テキスト-to-ビデオ」技術は、制作プロセスを大幅に簡素化します。

発表ビデオのブランディングをカスタマイズするためのオプションはありますか？

HeyGenでは、会社のロゴや色をビデオに直接組み込むことで「あなたのブランドでカスタマイズ」することができます。また、豊富な「メディアライブラリ」と「ビデオテンプレート」を利用して、すべての「従業員発表ビデオジェネレーター」プロジェクトで一貫したブランド美学を維持できます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティと広範な配信のための機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはすべてのビデオに「字幕/キャプション」を自動生成し、多様な視聴者のアクセシビリティを向上させます。さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で「発表ビデオ」を簡単にエクスポートでき、「ソーシャルメディア」や「内部コミュニケーション」システムに対応しています。

HeyGenは内部発表のための動的で魅力的な「ビデオジェネレーター」コンテンツを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは「動的なアニメーション」と幅広い「ビデオテンプレート」を提供し、「従業員発表ビデオジェネレーター」の出力を魅力的にします。「AIビデオジェネレーター」は、複雑な編集の専門知識なしでプロフェッショナルなコンテンツを作成するのに「使いやすい」ものです。