スクエア広告ビデオメーカー: 完璧なソーシャルメディア広告を作成
アスペクト比のリサイズツールを使用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームに合わせた完璧なスクエア寸法のビデオを簡単にクロップおよびリサイズします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマネージャーとコンテンツクリエイターをターゲットにした45秒のプロモーション作品を開発し、HeyGenのスクエアビデオテンプレートを使用した迅速な作成プロセスを紹介します。ビデオは、異なるテンプレートオプション間のクイックカットを用いたテンポの速い視覚的に魅力的なスタイルを採用し、エネルギッシュでトレンドのオーディオに設定します。直感的なドラッグアンドドロップエディターの体験と、テンプレートとシーンを通じた即時コンテンツ生成の多様性を強調します。
eコマースビジネスと教育者向けに、AI駆動のツールが魅力的なソーシャルメディアキャンペーンを作成する力を示す1分間の魅力的な広告を想像してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルにし、リアルなAIアバターが主要な利点を提示し、親しみやすく明確なボイスオーバー生成と組み合わせます。HeyGenのAIアバターがどのようにしてエンゲージメントを高めるための強力な行動喚起を提供できるかを示します。
ビデオエディターとマーケティングチームを対象にした90秒の詳細なチュートリアルを制作し、ビデオ調整の精度とコントロールを強調します。ビジュアルスタイルは情報的で明確にし、HeyGenのツールを使用したビデオのクロップとリサイズのステップバイステップのデモンストレーションを行い、簡潔な人間のボイスオーバーを補完します。スクリプトから生成された字幕/キャプションの有用性を示し、スクリプトからのテキストビデオが技術コンテンツのアクセシビリティとインパクトをどのように保証するかを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア用のスクエアビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのオンラインビデオエディターを使用すると、InstagramやFacebookのようなプラットフォームに最適なスクエアアスペクト比にビデオを簡単に作成およびリサイズできます。テンプレートから始めるか、自分のメディアをアップロードし、ビデオを正確にクロップすることができます。
HeyGenのオンラインビデオエディターには、スクエアビデオ作成のためのどのようなAI駆動のツールがありますか？
HeyGenのオンラインビデオエディターには、AIアバターやテキストからビデオへの機能などの強力なAI駆動のツールが統合されており、スクエア広告ビデオの制作を効率化します。これらの機能は複雑な編集作業を簡素化し、メッセージに集中できるようにします。
HeyGenはスクエアビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなスクエアビデオテンプレートを多数提供しており、ドラッグアンドドロップエディターでカスタマイズできます。これにより、広範なデザインスキルがなくても魅力的なスクエア広告を簡単に作成できます。
HeyGenからスクエアビデオをカスタマイズして簡単に共有できますか？
もちろんです。HeyGenでは、ロゴや色などのブランディングコントロールをスクエアビデオに適用できます。広告が完璧になったら、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで簡単にダウンロードして共有できます。