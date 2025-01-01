スクエア広告ビデオメーカー: 完璧なソーシャルメディア広告を作成

アスペクト比のリサイズツールを使用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームに合わせた完璧なスクエア寸法のビデオを簡単にクロップおよびリサイズします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマネージャーとコンテンツクリエイターをターゲットにした45秒のプロモーション作品を開発し、HeyGenのスクエアビデオテンプレートを使用した迅速な作成プロセスを紹介します。ビデオは、異なるテンプレートオプション間のクイックカットを用いたテンポの速い視覚的に魅力的なスタイルを採用し、エネルギッシュでトレンドのオーディオに設定します。直感的なドラッグアンドドロップエディターの体験と、テンプレートとシーンを通じた即時コンテンツ生成の多様性を強調します。
サンプルプロンプト2
eコマースビジネスと教育者向けに、AI駆動のツールが魅力的なソーシャルメディアキャンペーンを作成する力を示す1分間の魅力的な広告を想像してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルにし、リアルなAIアバターが主要な利点を提示し、親しみやすく明確なボイスオーバー生成と組み合わせます。HeyGenのAIアバターがどのようにしてエンゲージメントを高めるための強力な行動喚起を提供できるかを示します。
サンプルプロンプト3
ビデオエディターとマーケティングチームを対象にした90秒の詳細なチュートリアルを制作し、ビデオ調整の精度とコントロールを強調します。ビジュアルスタイルは情報的で明確にし、HeyGenのツールを使用したビデオのクロップとリサイズのステップバイステップのデモンストレーションを行い、簡潔な人間のボイスオーバーを補完します。スクリプトから生成された字幕/キャプションの有用性を示し、スクリプトからのテキストビデオが技術コンテンツのアクセシビリティとインパクトをどのように保証するかを紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スクエア広告ビデオメーカーの使い方

直感的なオンラインビデオエディターを使用して、InstagramやFacebookなどのソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルなスクエアビデオ広告を簡単に作成します。

1
Step 1
スクエアビデオテンプレートを選択
テンプレートとシーンライブラリ内の事前にデザインされたスクエアビデオテンプレートから選択し、ソーシャルメディアキャンペーンに最適なサイズにします。
2
Step 2
広告コンテンツをカスタマイズ
ドラッグアンドドロップエディターを使用して、ビジュアル、テキスト、オーディオを追加します。ストックメディアを使用するか、包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して独自のものをアップロードして広告を強化します。
3
Step 3
プラットフォームに合わせてアスペクト比を調整
アスペクト比を簡単に調整して、どのプラットフォームでも広告が完璧に見えるようにします。私たちのツールは、Instagram、Facebookなどに合わせたシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供します。
4
Step 4
スクエア広告をダウンロードして共有
スクエアビデオ広告が完成したら、希望のソーシャルメディアチャンネルに直接ダウンロードして共有します。リーチとエンゲージメントを最大化するために字幕/キャプションを追加することを検討してください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功を紹介

信頼を築き、新しいクライアントを引き付けるために、影響力のある顧客の声や成功事例を開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア用のスクエアビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのオンラインビデオエディターを使用すると、InstagramやFacebookのようなプラットフォームに最適なスクエアアスペクト比にビデオを簡単に作成およびリサイズできます。テンプレートから始めるか、自分のメディアをアップロードし、ビデオを正確にクロップすることができます。

HeyGenのオンラインビデオエディターには、スクエアビデオ作成のためのどのようなAI駆動のツールがありますか？

HeyGenのオンラインビデオエディターには、AIアバターやテキストからビデオへの機能などの強力なAI駆動のツールが統合されており、スクエア広告ビデオの制作を効率化します。これらの機能は複雑な編集作業を簡素化し、メッセージに集中できるようにします。

HeyGenはスクエアビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなスクエアビデオテンプレートを多数提供しており、ドラッグアンドドロップエディターでカスタマイズできます。これにより、広範なデザインスキルがなくても魅力的なスクエア広告を簡単に作成できます。

HeyGenからスクエアビデオをカスタマイズして簡単に共有できますか？

もちろんです。HeyGenでは、ロゴや色などのブランディングコントロールをスクエアビデオに適用できます。広告が完璧になったら、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで簡単にダウンロードして共有できます。