3

Step 3

学習を強化するためのビジュアルを追加する

HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からデータベーススキーマやコードスニペットなどの明確な視覚的補助を組み込み、複雑な「SQLクエリ」を明確にし、学習者の関心を引き続けます。