スプリントレビュー動画ジェネレーター：魅力的なデモをより速く作成

スプリントの更新を魅力的なビジュアルストーリーに変え、シームレスなナレーション生成で関係者を感動させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部開発チームやプロダクトオーナー向けに、新機能を強調する90秒のスプリントデモ動画を作成し、チームのコラボレーションを強化します。動的なビジュアルテンプレートとシーンを使用し、画面上のテキストと親しみやすいナレーションで、重要な情報を明確な字幕で効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーやクロスファンクショナルリーダー向けに、45秒のプロジェクトレビューサマリービデオメーカーのプレゼンテーションを生成し、ダイナミックなビジュアルフォーマットで主要なプロジェクトの洞察を提供します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから鮮やかなストックメディアを取り入れ、データポイントを示し、プロフェッショナルなナレーションと明確な画面上のグラフィックを組み合わせ、アスペクト比のリサイズとエクスポートでどのプラットフォームにも最適化します。
サンプルプロンプト3
チームメンバーや新入社員を対象に、アジャイル/スクラムプロセスの特定の側面を説明する30秒の更新動画を作成し、スプリント目標に関するコミュニケーションを改善します。親しみやすいAIアバターを使用してメッセージを直接かつ明確に伝え、HeyGenの正確なナレーション生成をサポートし、トーンが親しみやすく理解しやすいことを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スプリントレビュー動画ジェネレーターの使い方

AIを活用してスプリントの進捗を魅力的な動画要約に簡単に変換し、関係者のエンゲージメントと明確なコミュニケーションを促進します。

1
Step 1
コンテンツを録画またはインポート
画面やウェブカメラを録画するか、既存のメディアをアップロードして始めましょう。また、テキストを貼り付けてHeyGenのテキストから動画への機能を即座に活用し、スプリントレビューの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートでカスタマイズ
AI駆動のテンプレートライブラリから選択するか、AIアバターを選んで更新をプレゼンテーションします。これにより、スプリントデモ動画にプロフェッショナルで魅力的なタッチが加わります。
3
Step 3
明確さのために洗練し編集
直感的なAI動画エディターを使用してコンテンツを洗練します。アクセシビリティのために動的な字幕を追加し、迅速な要約がすべての関係者に正確で理解しやすいことを保証します。
4
Step 4
レビューを共有しダウンロード
完成したら、スプリントレビュー動画を即時リンクで簡単に共有するか、MP4ファイルとしてダウンロードします。これにより、非同期でのフィードバック収集が簡単になります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロジェクトレビューサマリービデオを自動化

スプリントの進捗と成果に関する迅速で理解しやすい洞察を提供する、簡潔でプロフェッショナルなプロジェクトレビューサマリービデオを簡単に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてスプリントレビュー動画の作成を効率化しますか？

HeyGenはAI動画ジェネレーターとして、魅力的なスプリントレビュー動画やスプリントデモ動画の作成を効率化します。迅速な要約を可能にし、チームのコラボレーションを強化し、エンドツーエンドの動画生成で関係者のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはスプリントデモ動画をカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、AIアバター、テキストから動画への機能、AI駆動のテンプレートなど、スプリントデモ動画をカスタマイズするための豊富な機能を提供します。コンテンツを簡単にカスタマイズおよび編集し、ブランドコントロールを組み込み、自動字幕を追加して関係者に明確さを保証します。

HeyGenはプロジェクトレビューの関係者コミュニケーションを改善できますか？

もちろんです。HeyGenのプロジェクトレビューサマリービデオメーカーは、プロジェクトの洞察を簡単に作成および共有することで、関係者のコミュニケーションを大幅に改善します。プロジェクトレビュー動画をMP4ファイルとしてダウンロードしたり、即時リンクを共有したりすることで、すべての関係者に広くアクセス可能にします。

HeyGenはスプリントレビューのためにアジャイル/スクラムプロセスをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、スプリントレビューの一貫性と品質保証を確保する堅牢なスプリントレビュー動画ジェネレーターを提供することで、アジャイル/スクラムプロセスを強化します。動的なプロジェクトレビュー動画を作成し、チームの準備を強化し、AI動画エディターで主要な更新を効率的に記録および編集することができます。