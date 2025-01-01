スプリントプランビデオメーカー：簡単なアジャイルコミュニケーション
スクラムチームを強化し、リモートコラボレーションを向上させます。スプリントゴールとAsync Sprint Updatesをスクリプトからのテキストビデオで簡単に共有します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
分散型スクラムチームを対象に、HeyGenが「ユーザーストーリー」の非同期更新を示すことで「リモートコラボレーション」を強化する方法を示す30秒の魅力的なビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で親しみやすく、表現力豊かなAIアバターと明瞭なナレーション生成を活用して、ライブミーティングなしで重要なポイントを伝えます。
プロダクトオーナーと開発チーム向けに、'Async Sprint Updates'を通じて「スプリントゴール」を効果的に伝える60秒の情報ビデオを開発します。ビジュアルに富んだビデオで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合し、魅力的なビジュアルを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、すべてのプラットフォームで素晴らしく見えるようにします。
テクニカルリードとステークホルダーを対象にした45秒の洗練されたビデオを作成し、「スプリントバックログレビュー」のための「事前会議準備」を合理化します。HeyGenの字幕/キャプション機能によって生成された読みやすいキャプションを使用し、複雑な情報を明確かつ簡潔に提示するために、堅牢なテンプレートとシーンを活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAI駆動のビデオでどのようにスプリントプランニングを強化できますか？
HeyGenは、AI駆動のビデオとAIパワードビデオテンプレートを使用して、スクラムチームが魅力的なスプリントプランニングビデオを作成できるようにし、生産的な議論とスプリントゴールの明確なコミュニケーションを確保します。
非同期スプリントアップデートにHeyGenを使用する利点は何ですか？
HeyGenを使用すると、チームはスプリントバックログレビューや事前会議準備のための非同期ビデオを簡単に生成でき、チームメンバーがユーザーストーリーやバックログアイテムを自分のペースで確認できるようにすることで、リモートコラボレーションを向上させます。
HeyGenはテキストを魅力的なスプリントプランビデオに変換できますか？
はい、HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターを使用すると、スクリプトをリアルなAIアバターとAIボイスアクターを特徴とする動的なスプリントプランニングビデオに変換し、スプリントプランビデオメーカーのプロセスをシームレスにします。
HeyGenはスプリントプランニングビデオでチームのブランディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、チームがロゴや特定の色をAI駆動のビデオに統合できるようにします。これにより、すべてのスプリントプランニングビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。