スポーツビデオメーカー：プロのハイライトを素早く作成
ダイナミックなテンプレートを使用して、生の試合映像をソーシャルメディア向けの素晴らしいハイライトリールに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大学のリクルーターやコーチ向けに、アスリートのスキルと潜在能力を強調した説得力のある60秒のリクルーティングビデオを制作します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、インパクトのある試合映像と画面上の選手の統計を交え、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明確で自信に満ちたナレーションで補完します。この洗練された「リクルーティングビデオ」は、アスリートの献身と成果を示し、印象を与え、情報を提供することを目的としています。
スポーツチームの精神と献身を捉えた、インスパイアリングな45秒のチームモンタージュをデザインします。チームメンバー、親、地域コミュニティのサポーターを対象としています。ビデオはシネマティックで高揚感のあるビジュアルスタイルを採用し、スローモーションのリプレイと祝賀の瞬間をブレンドし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから効率的に調達できる感動的でモチベーショナルなサウンドトラックに設定します。この「スポーツビデオメーカー」作品は、チームの士気を高め、成果を記念するのに効果的です。
AIアバターコーチがスポーツのヒントや戦略を素早く提供する15秒の簡潔なインストラクショナルビデオを開発します。若いアスリートや愛好者を対象に、実用的なアドバイスを求めています。ビジュアルスタイルは明確で魅力的かつプロフェッショナルであり、AIアバターがHeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して情報を直接提示します。この「AIビデオエディター」アプローチは、複雑な指示をシンプルで「ユーザーフレンドリー」にし、幅広いオーディエンスに対応します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてダイナミックなスポーツハイライトビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは直感的なインターフェースと豊富なダイナミックテンプレートライブラリを通じて、魅力的なスポーツハイライトビデオの作成を簡素化します。アスリートやチームにとって、魅力的なハイライトリールを迅速に組み立てることができ、プロセスをユーザーフレンドリーで効率的にします。
HeyGenを使ってスポーツビデオにカスタムブランディングや音楽を追加できますか？
もちろんです！HeyGenは、カスタム音楽、イントロ＆アウトロ、ロゴやウォーターマークなどの統合されたブランディング要素を使用して、スポーツビデオを向上させることができます。これにより、コンテンツが独自のものであり、チームのアイデンティティを反映します。
HeyGenはスポーツビデオコンテンツを強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはAIを活用したオンラインビデオエディターとして、スポーツコンテンツを強化するための高度なツールを提供しています。AI駆動の機能を活用して、効率的なボイスオーバー生成や自動生成された字幕を作成し、スポーツビデオをよりアクセスしやすく、プロフェッショナルにします。
HeyGenはどのようにしてスポーツビデオをソーシャルメディア共有用に最適化するのを助けますか？
HeyGenは、さまざまなアスペクト比でスポーツビデオを簡単に最適化してエクスポートできるようにし、TikTokやInstagramなどのプラットフォームで完璧に見えるようにします。このモバイルフレンドリーなアプローチにより、エキサイティングなスポーツの瞬間をすべてのソーシャルメディアチャネルでシームレスに共有できます。