チームパフォーマンスを向上させるスポーツコーチングビデオジェネレーター

スクリプトからのテキストを使用して、プロフェッショナルなスポーツハイライトビデオと戦術的な洞察を迅速に生成し、コーチングの効率を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
アスリートと大学のリクルーターをターゲットにした90秒のプロモーションクリップを開発し、AIを活用したハイライト生成で生成されたアスリートのトップハイライトリールを紹介します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモチベーショナルなもので、テンポの速い編集とアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化する方法を強調します。
サンプルプロンプト2
スポーツ教育者とトレーニングアカデミー向けに、AIビデオジェネレーターが戦術的なドリルの自動コンテンツ制作をどのように効率化するかを説明する2分間の情報ビデオを作成します。洗練された魅力的なビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが主要なコンセプトを提示し、HeyGenの革新的なAIアバターが一貫したプロフェッショナルな教育コンテンツを提供する方法を示します。
サンプルプロンプト3
スポーツマーケティングチーム向けに、AIビデオクリッピングツールとオンラインAIビデオエディターを使用して短く魅力的なコンテンツを迅速に作成する方法を示す45秒のソーシャルメディア用ピースをデザインします。ビデオはモダンでクイックカットのビジュアルスタイルを持ち、トレンディなバックグラウンドミュージックとオンスクリーンテキストを備え、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速でプロフェッショナルな出力を得る方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スポーツ戦略ビデオジェネレーターの仕組み

複雑な戦術的洞察をAIの効率と明確なビジュアルコミュニケーションでダイナミックで共有可能なコーチングビデオにシームレスに変換します。

1
Step 1
戦略スクリプトを作成
戦術的な計画やドリルを明確なスクリプトにまとめるか、テンプレートを選択します。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストをビデオに変換」することで、書かれたコンセプトを瞬時にダイナミックなビデオに変換し、コンテンツ制作を効率化します。
2
Step 2
ビジュアルとナレーションを追加
魅力的な「AIアバター」を使用して、画面上のコーチとしてビデオを強化します。ナレーションやライブラリからのカスタムメディアを統合し、戦略的な洞察を正確に伝えます。
3
Step 3
洗練と最適化
すべての詳細が明確でアクセス可能であることを確認します。ツールを使用してビデオに「字幕/キャプション」を追加し、すべての視聴者に対して理解と正確さを向上させます。
4
Step 4
戦略をエクスポートして共有
さまざまなフォーマットとアスペクト比でビデオをエクスポートして最終化します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能により、コンテンツがどのプラットフォームでも完璧に最適化され、即座に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

アスリートのトレーニングと開発を向上

パーソナライズされたAI駆動の指導ビデオと戦略的コンテンツを作成することで、スポーツチームとアスリートのトレーニングのエンゲージメントと保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用して効率的なビデオ生成を行いますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトからテキストをビデオに変換する高度な機能を利用しています。AIアバターとナレーション生成をシームレスに統合し、ユーザーがプロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速かつ正確に作成できるようにします。

HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを最適化するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズや自動コンテンツリサイズを含む強力なAI編集ソリューションを提供します。これにより、クリエイターはさまざまなフォーマットでビデオコンテンツを簡単にエクスポートでき、異なるソーシャルメディアプラットフォームでの最適な表示とエンゲージメントを確保します。

HeyGenはビデオ編集と制作のワークフローを効率化するためにどのようなツールを提供しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、自動字幕とキャプション、包括的なブランディングコントロールなどの機能を通じて自動コンテンツ制作を強化します。このAIビデオエディターは、初期のコンセプトから最終出力まで、クリエイティブプロセス全体を簡素化します。

HeyGenはユーザーのためにエンドツーエンドのビデオ作成プロセスをどのようにサポートしますか？

HeyGenは比類のない効率を実現するルールベースの自動化ワークフローを統合し、エンドツーエンドのビデオ生成体験を提供します。このプラットフォームは、初期のコンテンツ作成からワンクリックでのソーシャルメディア公開まで、ユーザーがビデオ制作のライフサイクル全体をシームレスに管理できるようにサポートします。