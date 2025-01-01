地元チームに参加したい若いアスリートを対象に、競争のスリルと仲間意識を強調した30秒のスポーツプロモーションビデオをデザインしてください。このビデオは、練習や試合の瞬間をダイナミックにカットし、心を高揚させるサウンドトラックと画面上の明確な行動喚起を組み合わせ、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルな外観と感触を実現します。目標は、参加を魅力的にするインスピレーションあふれる「スポーツハイライトビデオ」リールを作成することです。

