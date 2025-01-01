スポーツプロモビデオメーカー：迅速に魅力的なコンテンツを作成

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、高性能なスポーツ広告や魅力的なソーシャルメディアコンテンツを編集経験なしで作成し、「テンプレートとシーン」を活用します。

地元チームに参加したい若いアスリートを対象に、競争のスリルと仲間意識を強調した30秒のスポーツプロモーションビデオをデザインしてください。このビデオは、練習や試合の瞬間をダイナミックにカットし、心を高揚させるサウンドトラックと画面上の明確な行動喚起を組み合わせ、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルな外観と感触を実現します。目標は、参加を魅力的にするインスピレーションあふれる「スポーツハイライトビデオ」リールを作成することです。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
フィットネス愛好家やセミプロのアスリートをターゲットにした新しい高性能アスレチックウェアのラインを紹介する45秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは高解像度で、アスリートのアクションをスローモーションで撮影し、洗練されたバックグラウンドスコアとHeyGenのボイスオーバー生成を使用して製品の利点を説得力を持って伝えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して必要なBロールを追加し、「高性能スポーツ広告を作成する」能力を最大限に強調します。
サンプルプロンプト2
さまざまなプラットフォームでの潜在的な参加者とスポンサーを対象にした、今後のチャリティーマラソンイベントのための60秒のソーシャルメディアスポーツコンテンツを制作してください。このビデオは、参加者の証言とイベントのハイライトを組み合わせた、テンポの速いモチベーショナルなビジュアルナラティブが必要です。スクリプトからのテキストからビデオへの変換を使用して、魅力的なナラティブを迅速に生成します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに最適化された最終出力を確保し、「魅力的なソーシャルメディアスポーツコンテンツを生成」します。
サンプルプロンプト3
忙しい人々が自宅での効果的なワークアウトルーチンを求めている新しいオンラインフィットネスコーチングチャンネルのための15秒のイントロビデオを開発してください。このイントロは、視覚的に大胆でエネルギッシュであり、鮮やかなカラーパレット、アップビートな音楽、AIアバターがチャンネルのコアメッセージを紹介することを組み込んでいます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、記憶に残るブランドアイデンティティを作成し、「ビデオ編集の経験がなくても」トレーナーにとって完璧な「スポーツビデオメーカー」ソリューションを提供します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スポーツプロモビデオメーカーの使い方

AI搭載ツールでダイナミックなスポーツプロモビデオやハイライトリールを簡単に作成し、すべてのプラットフォームでオーディエンスを引き付けるのに最適です。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルでカスタマイズ可能なテンプレートの豊富な選択肢から選びます。これにより、HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を活用してスポーツプロモビデオプロジェクトを開始できます。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
自分の映像、画像、ブランド資産を簡単に統合します。これは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」によって、すべてのビジュアルおよびオーディオメディアのニーズを簡素化します。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成
HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用してプロフェッショナルなナレーションでビデオを強化し、自動字幕でアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
作成を完成させ、高解像度のMP4形式でエクスポートし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、効果的にオーディエンスに届けます。

使用例

インスピレーションあふれるスポーツビデオ

アスリート、コーチ、ファンを鼓舞し、より強い絆とチームスピリットを築くための影響力のあるモチベーショナルスポーツビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてスポーツプロモビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、編集経験がなくても高品質なスポーツプロモビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、カスタマイズ可能なテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップ編集インターフェースを提供し、魅力的なソーシャルメディアスポーツコンテンツを簡単に生成できます。

HeyGenでどのようなプロフェッショナルなスポーツビデオを作成できますか？

HeyGenは、ダイナミックなスポーツハイライトビデオ、魅力的なプロモビデオ、そして魅力的なソーシャルメディアスポーツコンテンツを含む幅広いプロフェッショナルなスポーツビデオを作成する力を与えます。カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、チームやブランドに合わせたイントロや広告を制作できます。

HeyGenはスポーツビデオ制作を強化するAI機能を提供していますか？

はい、HeyGenは強力なAI機能を活用して、スポーツビデオ編集プロセスを効率化します。私たちのクリエイティブエンジンは、AIアバターや高品質なボイスオーバーの生成を含むプロンプトネイティブなビデオ作成を可能にし、プロフェッショナルな外観のスポーツビデオを効率的に作成するのを助けます。

HeyGenでのスポーツビデオのブランディングオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、スポーツビデオをパーソナライズするための包括的なブランディングコントロールを提供し、チームのロゴを追加したり、カラースキームを調整したり、カスタムメディアを組み込むことができます。これにより、スポーツプロモーションビデオがブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。