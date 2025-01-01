新しいパートナーを引き付けたいと考えている中小企業やスタートアップ向けに、魅力的な30秒のスポンサーシップ発表ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、明るく励みになる色と現代的でアップビートなバックグラウンドトラックを使用します。このビデオは、パートナーシップの利点を明確に提示し、著名なブランドロゴをフィーチャーし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して強力なビジュアルアイデンティティを確立することができます。

