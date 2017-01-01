スポンサーコンテンツ動画ジェネレーターでエンゲージメントを解放
マーケターの皆様、AIアバターを使って魅力的なUGC広告を簡単に制作し、リアルなデジタル俳優で動画キャンペーンを変革しましょう。
コンテンツクリエイターや小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒の活気ある動画を作成してください。スポンサーコンテンツ動画ジェネレーターの力を示します。ビジュアルはトレンディでカラフルで、YouTube Shortsに最適なアップビートな音楽とプロフェッショナルなナレーションを備えています。スクリプトからのテキストを動画に変換し、カスタマイズ可能なテンプレートを魅力的な物語に適応させることで、コンテンツ作成をシンプルかつ効果的にします。
クリエイティブチームやコスト効率の良いAI広告を求める企業を対象にした60秒のインパクトのある動画を制作してください。美的感覚は洗練されており、メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なビジュアルを使用し、説得力のあるナレーションと自動字幕/キャプションで強調されます。魅力的なビジュアルの複数バージョンを効率的に生成し、AIを活用した広告作成のコスト効率を証明します。
本格的なテスティモニアル動画を制作したい企業向けに、30秒の本物の動画を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく信頼できるもので、個人的なタッチを捉えます。HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して強力な顧客ストーリーを合成し、ナレーション生成を活用して各テスティモニアルに誠実さと信頼性を迅速かつ効果的に与えることの容易さを強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAI広告とUGC広告の作成能力を探る
HeyGenは、マーケターが効果的なAI広告とUGC広告を効率的に制作するためのリーディングAIビデオジェネレーターとして力を発揮します。多様なキャンペーンのための魅力的なビジュアルを簡単に作成できる包括的なスポンサーコンテンツ動画ジェネレーターとして機能します。
HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートで視覚的に魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターと俳優を使用して魅力的なコンテンツを制作することを可能にします。ブランドカラーを簡単に取り入れ、テンプレートをカスタマイズして、すべての動画がブランドの美学に完全に一致するようにします。
HeyGenは製品動画やテスティモニアルの生成にどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？
HeyGenは広範なクリエイティブコントロールを提供し、ユーザーが魅力的な製品動画やテスティモニアル動画を簡単に生成できるようにします。複数のバージョンの広告を作成して効果的なクリエイティブテストを行い、オンライン動画広告メーカー戦略を最適化することをサポートします。
HeyGenのAIビデオジェネレーターはさまざまなプラットフォーム向けのコンテンツ作成をどのように加速しますか？
HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターは、効率的なワークフローと強力なAIビデオ編集機能を通じてコンテンツ作成を加速します。ユーザーはボイスクローンとナレーションを活用してメッセージをパーソナライズし、多様なコンテンツニーズに不可欠なオンラインビデオエディターとなります。