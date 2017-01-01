スポンサーコンテンツ動画ジェネレーターでエンゲージメントを解放

マーケターの皆様、AIアバターを使って魅力的なUGC広告を簡単に制作し、リアルなデジタル俳優で動画キャンペーンを変革しましょう。

マーケターやD2Cブランド向けに、30秒のダイナミックな動画を想像してください。彼らがどれほど簡単に魅力的なUGC広告を生成できるかを示します。ビジュアルスタイルはモダンでテンポが速く、多様なAIアバターが製品を紹介し、明確で簡潔なナレーション生成を行い、HeyGenの広範な撮影なしで本格的なスポンサーコンテンツを作成する能力を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターや小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒の活気ある動画を作成してください。スポンサーコンテンツ動画ジェネレーターの力を示します。ビジュアルはトレンディでカラフルで、YouTube Shortsに最適なアップビートな音楽とプロフェッショナルなナレーションを備えています。スクリプトからのテキストを動画に変換し、カスタマイズ可能なテンプレートを魅力的な物語に適応させることで、コンテンツ作成をシンプルかつ効果的にします。
サンプルプロンプト2
クリエイティブチームやコスト効率の良いAI広告を求める企業を対象にした60秒のインパクトのある動画を制作してください。美的感覚は洗練されており、メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なビジュアルを使用し、説得力のあるナレーションと自動字幕/キャプションで強調されます。魅力的なビジュアルの複数バージョンを効率的に生成し、AIを活用した広告作成のコスト効率を証明します。
サンプルプロンプト3
本格的なテスティモニアル動画を制作したい企業向けに、30秒の本物の動画を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく信頼できるもので、個人的なタッチを捉えます。HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して強力な顧客ストーリーを合成し、ナレーション生成を活用して各テスティモニアルに誠実さと信頼性を迅速かつ効果的に与えることの容易さを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スポンサーコンテンツ動画生成の仕組み

AIを活用したツールで高品質で魅力的なスポンサーコンテンツ動画を簡単に作成し、効果的なキャンペーンのために時間とリソースを節約します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
スポンサー動画プロジェクトを開始するには、スクリプトを直接入力するか、シーンを設定するためのカスタマイズ可能なテンプレートから選択します。
2
Step 2
AIアバターと声を選ぶ
多様なAIアバターから選び、自然な音声のナレーションを生成してメッセージを伝えましょう。
3
Step 3
ブランディングとビジュアル要素を追加
カスタムブランドカラーやロゴを適用し、メディアライブラリから魅力的なビジュアルを選択してスポンサーコンテンツを強化します。
4
Step 4
プラットフォーム全体でエクスポートと公開
正確なアスペクト比のリサイズで動画を仕上げ、高解像度でエクスポートし、YouTube Shortsや他のソーシャルメディアチャンネルで公開する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のあるテスティモニアル動画を制作

顧客の成功ストーリーを強力で魅力的なAI動画に変換し、スポンサーキャンペーンで信頼を築き、オーディエンスを説得します。

よくある質問

HeyGenのAI広告とUGC広告の作成能力を探る

HeyGenは、マーケターが効果的なAI広告とUGC広告を効率的に制作するためのリーディングAIビデオジェネレーターとして力を発揮します。多様なキャンペーンのための魅力的なビジュアルを簡単に作成できる包括的なスポンサーコンテンツ動画ジェネレーターとして機能します。

HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートで視覚的に魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターと俳優を使用して魅力的なコンテンツを制作することを可能にします。ブランドカラーを簡単に取り入れ、テンプレートをカスタマイズして、すべての動画がブランドの美学に完全に一致するようにします。

HeyGenは製品動画やテスティモニアルの生成にどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenは広範なクリエイティブコントロールを提供し、ユーザーが魅力的な製品動画やテスティモニアル動画を簡単に生成できるようにします。複数のバージョンの広告を作成して効果的なクリエイティブテストを行い、オンライン動画広告メーカー戦略を最適化することをサポートします。

HeyGenのAIビデオジェネレーターはさまざまなプラットフォーム向けのコンテンツ作成をどのように加速しますか？

HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターは、効率的なワークフローと強力なAIビデオ編集機能を通じてコンテンツ作成を加速します。ユーザーはボイスクローンとナレーションを活用してメッセージをパーソナライズし、多様なコンテンツニーズに不可欠なオンラインビデオエディターとなります。