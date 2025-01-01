今月のスポンサー動画メーカー
多様なテンプレートとシーンを活用して、スポンサー向けの魅力的なプロモーションビデオを制作し、即座にインパクトを与えましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なB2Bクライアントやイベント参加者向けに、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを用い、明確で権威あるナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを組み合わせて、スポンサーのユニークな提供内容を強調する45秒の情報ビデオを開発してください。HeyGenの使いやすいテンプレートとAIアバターを活用します。
コミュニティメンバーや忠実な顧客を対象に、心温まる60秒のナラティブビデオを制作し、優しいインスピレーションを与える音楽と共に、スポンサーの影響について感動的なストーリーを語ります。HeyGenの洗練されたナレーション生成を使用して感情を伝えます。
ソーシャルメディアユーザーや衝動買いをする消費者をターゲットにした15秒の簡潔なコールトゥアクションビデオをデザインし、速いペースでエネルギッシュなビジュアルスタイルと太字のテキストアニメーション、キャッチーなジングル風のサウンドトラックを使用して、HeyGenの自動字幕機能でマーケティングキャンペーンの最大のエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高インパクトのプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのオンラインビデオメーカーは、直感的なインターフェースを備えており、魅力的なプロモーションコンテンツの作成を簡素化します。使いやすいビデオテンプレートと強力なAI編集ツールを活用して、どんなマーケティングキャンペーンでも高品質なビデオを手軽に制作できます。
今月のスポンサー動画を独自のブランドでカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、今月のスポンサー動画を完全にカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供します。メディアライブラリからブランドの画像やロゴを簡単に追加し、ダイナミックなテキストアニメーションを適用し、魅力的なトランジションを組み込んで、独自のブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenはどのようなAI機能を提供してビデオプロジェクトを強化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なテキストからビデオへの生成を含む高度なAI機能を使用して、アイデアをダイナミックなビデオに変換します。AI編集ツールを使用して、自然で感情に配慮したナレーション、字幕、完璧なタイミングを備えたビデオを簡単に作成できます。
HeyGenからビデオをエクスポートして共有するためのオプションは何ですか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームに最適化された形式でAIビデオを簡単にエクスポートできるようにします。この柔軟性により、魅力的なソーシャルメディアビデオをすべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有し、マーケティングキャンペーンを強化できます。