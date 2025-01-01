今月のスポンサー動画メーカー

多様なテンプレートとシーンを活用して、スポンサー向けの魅力的なプロモーションビデオを制作し、即座にインパクトを与えましょう。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、明るい色彩と現代的なサウンドトラックを用いたダイナミックなビジュアルスタイルで、スポンサーの主要な利点を効果的に紹介する30秒のプロモーションビデオを作成してください。HeyGenのスクリプトからの強力なテキストからビデオへの変換機能を活用します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なB2Bクライアントやイベント参加者向けに、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを用い、明確で権威あるナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを組み合わせて、スポンサーのユニークな提供内容を強調する45秒の情報ビデオを開発してください。HeyGenの使いやすいテンプレートとAIアバターを活用します。
サンプルプロンプト2
コミュニティメンバーや忠実な顧客を対象に、心温まる60秒のナラティブビデオを制作し、優しいインスピレーションを与える音楽と共に、スポンサーの影響について感動的なストーリーを語ります。HeyGenの洗練されたナレーション生成を使用して感情を伝えます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアユーザーや衝動買いをする消費者をターゲットにした15秒の簡潔なコールトゥアクションビデオをデザインし、速いペースでエネルギッシュなビジュアルスタイルと太字のテキストアニメーション、キャッチーなジングル風のサウンドトラックを使用して、HeyGenの自動字幕機能でマーケティングキャンペーンの最大のエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

今月のスポンサー動画メーカーの使い方

直感的なプラットフォームと強力なAI編集ツールを使用して、スポンサー向けの魅力的なプロモーションビデオを迅速に制作し、毎回洗練された結果を提供します。

1
Step 1
テンプレートを選択
魅力的なプロモーションビデオ用に特別にデザインされたプロフェッショナルで使いやすいテンプレートのライブラリから選択します。これにより、コンテンツの高品質な基盤が提供されます。
2
Step 2
スポンサーのアセットをアップロード
スポンサーのロゴ、画像、その他のブランディング要素をメディアライブラリに直接アップロードして、ビデオにシームレスに統合します。
3
Step 3
ビジュアルエンハンスメントを適用
ダイナミックなテキストアニメーションやその他の視覚効果を適用して、ビデオの魅力を高め、重要なメッセージを強調し、スポンサーが注目されるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
作成を完了し、希望の形式で高インパクトのスポンサー動画をエクスポートし、すべてのマーケティングチャネルで配信する準備を整えます。

使用例

ダイナミックなビデオショーケースでスポンサーを強調

毎月のスポンサーの貢献を称え、ブランドの可視性を高める印象的なビデオショーケースを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高インパクトのプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのオンラインビデオメーカーは、直感的なインターフェースを備えており、魅力的なプロモーションコンテンツの作成を簡素化します。使いやすいビデオテンプレートと強力なAI編集ツールを活用して、どんなマーケティングキャンペーンでも高品質なビデオを手軽に制作できます。

今月のスポンサー動画を独自のブランドでカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、今月のスポンサー動画を完全にカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供します。メディアライブラリからブランドの画像やロゴを簡単に追加し、ダイナミックなテキストアニメーションを適用し、魅力的なトランジションを組み込んで、独自のブランドアイデンティティを維持できます。

HeyGenはどのようなAI機能を提供してビデオプロジェクトを強化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なテキストからビデオへの生成を含む高度なAI機能を使用して、アイデアをダイナミックなビデオに変換します。AI編集ツールを使用して、自然で感情に配慮したナレーション、字幕、完璧なタイミングを備えたビデオを簡単に作成できます。

HeyGenからビデオをエクスポートして共有するためのオプションは何ですか？

HeyGenは、さまざまなプラットフォームに最適化された形式でAIビデオを簡単にエクスポートできるようにします。この柔軟性により、魅力的なソーシャルメディアビデオをすべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有し、マーケティングキャンペーンを強化できます。