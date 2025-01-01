スポンサー・ハイライト・ビデオメーカー | AI駆動のビデオ編集

ボイスオーバー生成で魅力的なハイライトリールを迅速に生成し、貴重な時間と労力を節約します。

マーケティングマネージャーやスポンサーシップコーディネーター向けに、HeyGenが「スポンサー・ハイライト・ビデオメーカー」の作成をどのように簡素化するかを示す、1分間の技術デモを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、HeyGenインターフェースの明確な画面録画を特徴とし、権威ある「ボイスオーバー生成」で補完します。ユーザーがHeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」を活用してスポンサーの利点を迅速に伝え、すべての重要なメッセージを効果的に届ける方法を強調してください。

サンプルプロンプト1
スポーツマーケティングエージェンシーやイベントオーガナイザー向けに、複数のスポンサーのための魅力的な「ハイライトリール」を効率的に作成する方法を紹介する、90秒のダイナミックな指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、アップビートで、多様なビデオセグメントとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」と強力な「メディアライブラリ/ストックサポート」がプロフェッショナルなコンテンツの迅速な組み立てを可能にし、ユーザーが「制作時間を節約」する方法を強調してください。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやスポーツインフルエンサーを対象にした、特定のスポンサーのメッセージングのために「AIアバター」を使用して「スポーツハイライトビデオメーカー」をカスタマイズする方法を示す、2分間の魅力的なチュートリアルを作成してください。ビデオは教育的でステップバイステップのビジュアルガイダンススタイルで、親しみやすく指導的な声で伴われます。HeyGenの「AIアバター」と「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」を活用して、スポンサーシップの承認とプロモーションコンテンツの配信をパーソナライズすることに焦点を当ててください。
サンプルプロンプト3
スポーツのソーシャルメディアマネージャーやデジタルマーケターをターゲットにした、スポンサーのビデオをさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに迅速に適応させる方法を示す、45秒のモダンなプロモーションビデオを制作してください。スタイルは簡潔で視覚的にクリスプにし、エネルギッシュな音楽で急速なアスペクト比の調整を示します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を強調し、広範な手動編集なしで「ソーシャルメディア共有」のためにビデオを効率的に最適化する方法を示してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

スポンサー・ハイライト・ビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールでスポンサー・ハイライトビデオを簡単に作成し、パートナーシップを紹介し、ブランドの存在感を迅速かつプロフェッショナルに高めましょう。

1
Step 1
映像をアップロードまたはテンプレートを選択
既存のゲーム映像やパートナーシップコンテンツをアップロードすることから始めます。あるいは、プロジェクトを開始するためにさまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択します。
2
Step 2
スポンサーのブランディングと詳細を追加
直感的なブランディングコントロールを使用して、スポンサーのロゴ、色、重要なメッセージを組み込みます。すべてのハイライトが貴重なパートナーシップを明確に示し、促進することを確認します。
3
Step 3
魅力的なAI機能で強化
AI駆動のツールを利用して、ハイライトを説明するダイナミックなボイスオーバーを追加したり、スポンサーのメッセージや行動を促すアニメーションキャプションを生成して、視聴者の注意を引きます。
4
Step 4
プラットフォーム全体でエクスポートと共有
ビデオを完成させ、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたアスペクト比でエクスポートします。プロフェッショナルなスポンサー・ハイライトをグローバルな視聴者と簡単に共有しましょう。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スポンサー成功事例の紹介

成功したスポンサーコラボレーションを効果的に紹介し、その影響を強調するダイナミックなAI駆動のビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenが提供する効率的なビデオ作成のためのコアAI機能は何ですか？

HeyGenは、強力なテキスト・トゥ・ビデオ機能やリアルなAIアバターを含む高度なAI駆動のビデオ編集を利用して、ユーザーが高品質なコンテンツを効率的に生成できるようにします。この合理化されたアプローチにより、魅力的なハイライトリールやその他のビデオフォーマットの迅速な制作が可能です。

HeyGenを使って、広範な編集スキルなしでプロフェッショナルなハイライトビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、直感的な編集ツールと事前に構築されたビデオテンプレートを備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを提供しており、誰でも高品質なスポーツハイライトビデオを作成できます。映像を簡単にアップロードし、カスタマイズして、事前のビデオ編集経験がなくてもビデオをエクスポートできます。

HeyGenは、ビデオをパーソナライズするためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、ロゴや色を統合するためのブランディングコントロールを含む広範なビデオカスタマイズを提供し、さまざまなカスタムエフェクトやトランジションを利用できます。また、アスペクト比のリサイズを活用して、YouTubeショートやTikTokなどのソーシャルメディア共有プラットフォームにビデオを完璧に適応させることができます。

HeyGenはAIを通じてどのようにビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させますか？

HeyGenは、先進的なボイスオーバー生成やアニメーションキャプションなどのAI駆動の機能を通じてアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。これらの技術的ツールはダイナミックなストーリーテリング能力を提供し、ハイライトビデオがより広範で多様な視聴者に理解されることを保証します。