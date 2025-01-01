スポンサー・ハイライト・リールビデオメーカー：ブランドを高める

印象的なスポンサー・ハイライト・リールを作成しましょう。プロフェッショナルなスポーツハイライトと簡単なソーシャルメディア共有のために、私たちの「テンプレートとシーン」を活用してください。

パートナーシップの価値を示したいマーケティングチームにとって、魅力的な30秒のスポンサー・ハイライト・リール動画は不可欠です。この制作では、プロフェッショナルでエネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを用い、HeyGenのボイスオーバー生成を活用してカスタムブランディング要素を明確に伝えることで、メッセージを力強く伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コーチ、アスリート、スポーツ組織をターゲットにした45秒のスポーツハイライトビデオメーカーの制作を想像してください。この動画は、ソーシャルメディアのハイライト用に特別に作られ、スピーディーなアクションカットとインパクトのある効果音、モチベーショナルな音楽を組み合わせ、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで魅力的なストーリーを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト2
大学のリクルーターやタレントスカウトにプレイヤープロフィールを効果的に提示する、洗練された60秒のリクルーティングビデオを制作します。ビジュアルスタイルはインタビュー形式のセグメントとインスパイアリングなシネマティックミュージックを用いて、プロフェッショナルなプレゼンテーションを実現し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを利用して、明確で構造化されたアスリートの物語を提供します。
サンプルプロンプト3
最近の成果を祝いたい中小企業やイベントオーガナイザー向けに、20秒のハイライトリールビデオメーカーのショーケースを開発します。モダンでクリーンなビジュアルスタイルと祝賀的な現代的なバックグラウンドミュージック、そして必須のオンスクリーンテキストを使用し、HeyGenの自動字幕/キャプションを通じて、より広い視聴者にアクセス可能にします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スポンサー・ハイライト・リールビデオメーカーの使い方

直感的なAIを活用したビデオメーカーで、観客を魅了し、パートナーシップを効果的に示すスポンサー・ハイライト・リールを作成しましょう。

1
Step 1
メディアをアップロード
すべての生素材、画像、ブランド資産を簡単に取り込み、ハイライトリールの核を形成します。HeyGenの包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、コンテンツを補完しましょう。
2
Step 2
デザインを選択
ブランドの美学に合ったカスタマイズ可能なテンプレートから選択します。ロゴやカラーなどのブランディングコントロールを適用し、スポンサーに一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
ダイナミックな要素でリールを強化します。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを取り入れて明確なメッセージを伝えたり、プロフェッショナルなナレーションを追加するためにボイスオーバー生成を使用し、スポンサーのメッセージを際立たせます。
4
Step 4
エクスポートと共有
希望のアスペクト比のリサイズとエクスポートを選択して、ハイライトリールを完成させます。さまざまなプラットフォームでビデオを簡単に配信し、スポンサーの可視性を最大化するために、共有可能なリンクを生成します。

使用例

観客をインスパイアし、引き上げる

.

プレイヤーの成果を祝うためのインスパイアリングなハイライトリールを作成し、ファンを動機づけ、潜在的なスポンサーを感動させます。

background image

よくある質問

HeyGenはスポーツやスポンサーのためのプロフェッショナルなハイライトリールビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはAIを活用した編集プラットフォームを提供しており、魅力的なスポーツハイライトビデオやプロフェッショナルなスポンサー・ハイライトリールを作成するのに最適です。カスタマイズ可能なテンプレート、ダイナミックなトランジション、カスタムブランディングを活用して、洗練されたコンテンツを制作できます。

HeyGenはAIを活用した編集でどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを可能にし、リアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを生成します。このAIを活用した編集機能により、従来の編集ツールを多用せずにコンテンツ制作を大幅に効率化します。

HeyGenはソーシャルメディアのハイライトを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとダイナミックなトランジションを使用して、共有可能なソーシャルメディアのハイライトを簡単に制作できます。また、ロゴやカラーを含むカスタムブランディングを実装して、すべてのソーシャルメディアコンテンツで一貫性を確保できます。

HeyGenはさまざまなコンテンツニーズに対応する使いやすいオンラインビデオメーカーですか？

もちろんです。HeyGenは効率性を重視した直感的なオンラインビデオメーカーとして機能します。テンプレートやボイスオーバー生成を含むさまざまな編集ツールを提供し、リクルーティングビデオやプレイヤープロフィールなどの魅力的なビデオを簡単に作成できます。