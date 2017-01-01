スポークスパーソンビデオメーカー：AIビデオを簡単に作成
ビデオ制作コストを削減し、リアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家は、活気に満ちたビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージック、そして自信に満ちたナレーションを組み込んだ45秒のダイナミックなセールスピッチビデオを開発できます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、コンテンツ作成を効率化しましょう。
企業トレーナー向けに、洗練された企業ビジュアルと落ち着いた情報提供のオーディオトラックを備えた60秒のプロフェッショナルビデオを制作することを検討してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、この教育コンテンツを迅速に組み立てましょう。
ソーシャルメディアマネージャーは、創造的で目を引くビジュアルと親しみやすい会話調のトーンを使用した30秒のビデオを作成することが求められています。この作品は、HeyGenのAIアバターを通じて話す写真を魅力的なブランドメッセージに変える効果的なカスタマイズを示すべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオコンテンツ作成を強化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターと最先端のAIビデオ生成技術を使用して、プロフェッショナルなビデオを作成する力を提供します。あらゆる要素をカスタマイズして、魅力的でクリエイティブなコンテンツを効率的に提供できます。
HeyGenのテキストからビデオへの変換プロセスはどのように行われますか？
HeyGenは、スクリプトを入力し、AIアバターを選択することで、テキストからビデオへの変換を簡素化します。プラットフォームは自然なナレーション付きの高品質なビデオを生成し、ビデオ制作を非常に簡単にします。
HeyGenはさまざまなニーズに対応したカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは製品説明からセールスピッチまで、プロジェクトを開始するための幅広いプロフェッショナルなビデオテンプレートを提供しています。これらは完全にカスタマイズ可能で、ブランド、ロゴ、特定のクリエイティブ要素を取り入れて、独自のビジュアルアイデンティティを作成できます。
HeyGenはスポークスパーソンビデオの制作コストと複雑さを削減するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは革新的なAIスポークスパーソンビデオメーカーとして、従来のビデオ制作に関連するコストと複雑さを大幅に削減します。高価な機材や俳優を必要とせずに、プロフェッショナルなビデオを提供します。