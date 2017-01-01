AIスポークスパーソンチュートリアルメーカーで簡単に説明動画を作成

HeyGenのAIアバターを活用して、スクリプトを魅力的なビジュアルガイドに変換し、高品質な指導動画を簡単に生成します。

あなたは小規模ビジネスのオーナーで、俳優や高価な機材を使わずに製品を紹介する魅力的な説明動画を作成する必要があると想像してください。この60秒の動画は、起業家志望者や教育者をターゲットにし、フレンドリーなAIスポークスパーソンが複雑な概念を明確に説明し、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルと温かく招くような音声トーンで、HeyGenのスクリプトからのテキストをAIアバターを使って高品質な指導動画に変換する方法を示します。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエイターを対象にした45秒のダイナミックなスポットで、HeyGenがAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを強調し、ビデオマーケティング戦略を向上させましょう。ビジュアルスタイルはスリークでモダンにし、鮮やかなモーショングラフィックスと現代的なサウンドトラックを取り入れます。多様なテンプレートとシーンを活用して迅速にコンテンツを作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたAIビデオを瞬時に作成する方法を視聴者に示します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーや人事部門向けに設計されたプロフェッショナルな90秒のトレーニングビデオで、パーソナライズされたAIスポークスパーソンの力を紹介します。このビデオは、クリーンでミニマリストなデザインと落ち着いた安心感のあるナレーションで、フォーマルで権威あるビジュアルスタイルを維持し、カスタムアバターのシームレスな統合による一貫したブランドメッセージングと、指導動画のアクセシビリティを向上させる字幕/キャプションの自動生成を示します。
サンプルプロンプト3
YouTuberやオンラインコーチ向けの30秒のソーシャルメディア広告を作成し、ダイナミックなトーキングヘッドビデオメーカーとして機能します。ビジュアルの美学はエネルギッシュで活気に満ち、パーソナライズされたブランディングと魅力的でアップビートな音声トラックを備えています。HeyGenのボイスオーバー生成がどのようにして魅力的なナラティブを迅速に作成できるか、そして広範なメディアライブラリ/ストックサポートがコンテンツを豊かにし、クリエイターが魅力的なAIビデオを簡単に制作できるようにする方法を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スポークスパーソンチュートリアルメーカーの使い方

AIスポークスパーソンと数回のクリックで魅力的なチュートリアル動画を簡単に作成し、コンテンツをプロフェッショナルな指導に変換します。

1
Step 1
AIスポークスパーソンを選択
リアルなAIアバターの多様なライブラリから画面上のガイドを選ぶことから始めます。これがAIスポークスパーソンの舞台を整えます。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
チュートリアルスクリプトを入力すると、AIが自然な音声のボイスオーバーを自動生成し、選択したアバターと完璧に同期させ、スクリプトからのテキストをビデオに変換します。
3
Step 3
シーンをカスタマイズ
豊富なメディアライブラリや事前デザインされたテンプレートとシーンを使用して、関連するビジュアル、背景、音楽を追加し、指導動画を際立たせます。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポート
アスペクト比を調整してチュートリアルを完成させ、さまざまなフォーマットで高品質なビデオをエクスポートし、どのプラットフォームでも説明動画を共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な説明を簡素化

AI駆動の説明動画を通じて、複雑な医療のテーマを明確にし、医療教育を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはクリエイティブコンテンツのための魅力的なAIビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、プロフェッショナルで高品質なビデオを迅速に制作する力をユーザーに提供します。ビデオマーケティングや多様なコンテンツニーズのためのクリエイティブプロセスを簡素化し、高度なビデオ制作を手軽にします。

HeyGenはAIスポークスパーソンを使った魅力的な説明動画の開発を支援できますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIスポークスパーソンとAIアバターを活用して、魅力的な説明動画を作成するための優れたツールです。スクリプトを提供するだけで、HeyGenは正確なボイスオーバー生成を伴うダイナミックなトーキングヘッドビデオを生成します。

HeyGenはAI生成ビデオコンテンツをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、さまざまなスタイルのための事前デザインされたテンプレートとシーンを含む強力なクリエイティブツールのスイートを提供します。ユーザーはカスタムアバターを利用し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を追加し、アスペクト比のリサイズとエクスポートで異なるプラットフォームに最適化することができます。

HeyGenはシンプルなスクリプトを洗練されたスポークスパーソンチュートリアルにどのように変換しますか？

HeyGenは、どんなスクリプトでも簡単に洗練されたスポークスパーソンチュートリアルに変換することで、コンテンツ制作を革新します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と多言語サポートにより、プロフェッショナルな指導動画やその他のAIビデオを効率的に制作するのに最適です。