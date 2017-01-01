スポークスパーソンチュートリアルジェネレーター: AIビデオを瞬時に作成

スクリプトを魅力的な指導ビデオに変換し、AIスポークスパーソンを活用してスクリプトからのテキスト-to-ビデオでシームレスに作成します。

ソフトウェア開発者やITプロフェッショナル向けに、新しい開発環境のセットアップを示す1分間の簡潔な指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、画面共有と鮮明なアニメーションを活用し、音声は明確で権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバターによって生成されたAIスポークスパーソンを使用することで、複雑な技術プロセスを簡単に理解できるようにする効率性を強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームや中小企業のオーナー向けに、新しいSaaS製品の主要な利点を鮮やかに示す90秒の説明ビデオを想像してください。ビジュアルの美学は活気に満ち、動的なモーショングラフィックスとフレンドリーでアップビートなバックグラウンドトラックを組み合わせ、エネルギッシュなナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルに簡単に変換し、高品質でスケーラブルなビデオ制作を迅速に行う方法を示すことに焦点を当ててください。
サンプルプロンプト2
eラーニングコンテンツクリエイターやグローバルトレーニングマネージャー向けに、オンラインコースにおける多言語サポートの利点を説明する2分間の包括的なビデオを開発してください。ビデオは教育的で包括的なビジュアルスタイルを採用し、多様な画面上の例とプロフェッショナルで多様なアクセントのナレーションを特徴とし、グローバルなリーチを強調します。HeyGenの字幕/キャプション機能が、異なる言語背景におけるアクセシビリティと理解を確保し、効果的なオンラインコースを実現する方法を紹介してください。
サンプルプロンプト3
製品マネージャーやエンタープライズソリューションアーキテクトを対象に、API統合を通じてルーチンビデオ更新を自動化することによる効率向上を強調する45秒の説得力のあるビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的でクリーン、かつソリューション指向で、ブランド要素とインストゥルメンタルな企業バックトラックを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで、迅速で一貫したコンテンツ生成を可能にし、既存のワークフローにシームレスに統合することで、ビデオ制作コストを大幅に削減する方法を示してください。
レビュー

スポークスパーソンチュートリアルジェネレーターの使い方

AIを活用したスポークスパーソンでプロフェッショナルな指導ビデオを簡単に作成し、テキストを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
プラットフォームにスクリプトを入力または貼り付けてください。テキスト-to-ビデオ機能が、AIスポークスパーソンのための話し言葉に変換します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択し、チュートリアルにプロフェッショナルで魅力的な存在感を確保します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するメディア、背景音楽を追加し、カスタマイズとブランディング機能を使用してブランドの色とロゴを適用します。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質の説明ビデオをさまざまな形式で生成し、ダウンロードして、すべてのプラットフォームで効果的にオーディエンスに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを解明

医療や技術的な概念のような複雑なテーマを、AIスポークスパーソンを使用して明確でアクセスしやすい指導ビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、最先端のAIビデオジェネレーター技術を使用して、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのプラットフォームがテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターと高度なナレーション生成を使用して、制作プロセスを効率化します。

HeyGenはAPIを介して既存のワークフローにシームレスに統合できますか？

はい、HeyGenは強力なAPI統合を提供し、企業がビデオ制作を効率的に自動化およびスケールできるようにします。この技術的な能力により、大量のパーソナライズされたビデオコンテンツの生成が現在のシステムにシームレスに組み込まれます。

AIアバターとビデオコンテンツのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは広範なカスタマイズとブランディングコントロールを提供し、AIアバター、ビデオテンプレート、全体的な美学を特定のニーズに合わせて調整できます。ブランドのロゴや色を組み込んで、ユニークでプロフェッショナルな説明ビデオや指導コンテンツを作成できます。

HeyGenは複数の言語で指導ビデオを生成するサポートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは多言語ビデオ制作をサポートしており、グローバルなオーディエンス向けの指導ビデオを作成するのに最適です。さまざまな言語でナレーションを生成し、自動生成された字幕やキャプションを含めて、アクセシビリティとリーチを向上させることができます。