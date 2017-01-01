スポークスパーソンチュートリアルジェネレーター: AIビデオを瞬時に作成
マーケティングチームや中小企業のオーナー向けに、新しいSaaS製品の主要な利点を鮮やかに示す90秒の説明ビデオを想像してください。ビジュアルの美学は活気に満ち、動的なモーショングラフィックスとフレンドリーでアップビートなバックグラウンドトラックを組み合わせ、エネルギッシュなナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルに簡単に変換し、高品質でスケーラブルなビデオ制作を迅速に行う方法を示すことに焦点を当ててください。
eラーニングコンテンツクリエイターやグローバルトレーニングマネージャー向けに、オンラインコースにおける多言語サポートの利点を説明する2分間の包括的なビデオを開発してください。ビデオは教育的で包括的なビジュアルスタイルを採用し、多様な画面上の例とプロフェッショナルで多様なアクセントのナレーションを特徴とし、グローバルなリーチを強調します。HeyGenの字幕/キャプション機能が、異なる言語背景におけるアクセシビリティと理解を確保し、効果的なオンラインコースを実現する方法を紹介してください。
製品マネージャーやエンタープライズソリューションアーキテクトを対象に、API統合を通じてルーチンビデオ更新を自動化することによる効率向上を強調する45秒の説得力のあるビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的でクリーン、かつソリューション指向で、ブランド要素とインストゥルメンタルな企業バックトラックを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで、迅速で一貫したコンテンツ生成を可能にし、既存のワークフローにシームレスに統合することで、ビデオ制作コストを大幅に削減する方法を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは、最先端のAIビデオジェネレーター技術を使用して、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのプラットフォームがテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターと高度なナレーション生成を使用して、制作プロセスを効率化します。
HeyGenはAPIを介して既存のワークフローにシームレスに統合できますか？
はい、HeyGenは強力なAPI統合を提供し、企業がビデオ制作を効率的に自動化およびスケールできるようにします。この技術的な能力により、大量のパーソナライズされたビデオコンテンツの生成が現在のシステムにシームレスに組み込まれます。
AIアバターとビデオコンテンツのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは広範なカスタマイズとブランディングコントロールを提供し、AIアバター、ビデオテンプレート、全体的な美学を特定のニーズに合わせて調整できます。ブランドのロゴや色を組み込んで、ユニークでプロフェッショナルな説明ビデオや指導コンテンツを作成できます。
HeyGenは複数の言語で指導ビデオを生成するサポートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは多言語ビデオ制作をサポートしており、グローバルなオーディエンス向けの指導ビデオを作成するのに最適です。さまざまな言語でナレーションを生成し、自動生成された字幕やキャプションを含めて、アクセシビリティとリーチを向上させることができます。