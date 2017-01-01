スポークスパーソントレーニングビデオメーカー: 学習と成長のためのAI
HeyGenの革新的なテキスト-to-ビデオ機能でトレーニングスクリプトを高品質で魅力的なビデオに変換し、コンテンツ作成を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースビジネスやプロダクトマネージャーを対象に、HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して新機能の利点を紹介する45秒の製品説明ビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、ダイナミックなグラフィックスと明るく親しみやすいナレーションを活用してください。HeyGenのナレーション生成と自動字幕/キャプションを強調し、多言語コンテンツの作成がどれほど簡単に行えるかを示し、グローバルなオーディエンスにリーチします。
HR部門や企業トレーナー向けに、HeyGenのAIアバターを使用して新しい会社の方針や手続きを説明する60秒の従業員トレーニングビデオを制作してください。ビデオはクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルなAIアバターが内容を簡潔に提示し、穏やかで励ましのある音声トーンで補完します。このプロンプトは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して一貫性のある高品質なトレーニングビデオを作成する効果を示します。
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエーターを対象に、ダイナミックで視覚的に魅力的なプレゼンテーションでイベントを宣伝する30秒のマーケティングビデオを開発してください。オーディオはエネルギッシュでエキサイティングであり、瞬時に観客の注意を引きます。この短いビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを迅速に組み立て、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して迅速なコンテンツ生成を行い、多様なマーケティングビデオに対するユーザーフレンドリーなソリューションを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用してプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキスト-to-ビデオ技術とリアルなAIアバターが組み合わさり、効果的に視聴者を引き込む高品質なビデオを生成します。
コンテンツ作成にAIスポークスパーソンを使用する利点は何ですか？
HeyGenを使用したAIスポークスパーソンの採用は、ビデオ制作のコストと時間を大幅に削減します。これにより、魅力的なマーケティングビデオや詳細な製品説明を迅速に生成し、従来の撮影を必要とせずに多言語コンテンツの作成を促進できます。
HeyGenはカスタムAIアバターと多言語コンテンツを生成できますか？
はい、HeyGenはカスタムAIスポークスパーソンを作成し、ブランドを代表する多様なAIアバターのライブラリから選択することができます。強力な音声生成と多言語コンテンツ作成機能を組み合わせることで、グローバルなオーディエンスに向けたメッセージをカスタマイズできます。
HeyGenのAIビデオジェネレータープラットフォームはどれほどユーザーフレンドリーですか？
HeyGenは直感的に使用できるように設計された非常にユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供し、誰でもプロフェッショナルなビデオを作成できるようにします。AIビデオジェネレーターは、使いやすいテンプレートや自動字幕・キャプションなどの機能でプロセスを簡素化し、スムーズなコンテンツ作成体験を保証します。