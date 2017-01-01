インスタントAIビデオのためのスポークスパーソン採用メーカー

フォトリアルなプレゼンターを使用して数分で動画をシームレスに作成し、HeyGenの高度なAIアバターを活用します。

HRマネージャーや採用エージェンシーをターゲットにした45秒の魅力的な動画を作成し、求人情報をダイナミックなビデオメッセージに簡単に変換できる方法を示しましょう。プロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルと明確で権威あるナレーションを使用して、AIアバターをスポークスパーソンとして採用することで、採用サイクルを短縮し、優秀な人材を引き付ける力を紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナル向けに、ビデオ制作に苦労している人々のための30秒の現代的で明るい動画を想像してください。このプロンプトは、'テンプレート & シーン'を使用して高品質のマーケティングコンテンツを簡単に作成できることを伝え、ビデオ編集スキルがなくても数分で動画を作成できることを強調し、親しみやすいビジュアルと陽気なオーディオスタイルでシンプルさを際立たせます。
サンプルプロンプト2
製品マネージャーや営業チーム向けに、新しい機能やサービスを紹介する60秒の情報豊富な動画でAIスポークスパーソンの力を紹介します。洗練された技術的なビジュアルスタイルと自信に満ちた説明的なオーディオトーンを維持します。この製品説明動画は、'スクリプトからのテキスト-ビデオ'を活用して、重要なメッセージを明確で魅力的なプレゼンテーションにシームレスに変換し、複雑な詳細を簡単に伝えます。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、ブランドメッセージの一貫性を達成することに焦点を当てた洗練されたプロフェッショナルな40秒の動画を作成します。ダイナミックなビジュアルと洗練されたオーディオスタイルを使用します。この動画は、フォトリアルなプレゼンターを通じた'ビデオパーソナライゼーション'の可能性を強調し、すべてのメッセージがターゲットオーディエンスに響くことを保証し、'ボイスオーバー生成'がどのようにグローバルなリーチとブランドの一貫性を向上させるかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIスポークスパーソンクリエイターの使い方

ビデオ編集スキルがなくても、わずか4つの簡単なステップでパーソナライズされたAIスポークスパーソンでメッセージを生き生きとさせましょう。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、スクリプトエディターに希望のテキストを入力または貼り付けます。当プラットフォームは、先進的なテキスト-ビデオAIを使用してあなたの言葉をプロフェッショナルなスピーチに変換します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択する
多様なAIアバターのライブラリを閲覧し、メッセージを伝えるのに最適なデジタルプレゼンターを選びます。外見や声をカスタマイズすることも可能です。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加する
事前にデザインされたテンプレートを利用するか、独自のビジュアル、背景音楽、ブランディング要素を追加して、動画を本当にユニークで魅力的なものにしましょう。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
ワンクリックで、当社のAIビデオ作成プラットフォームが高品質のビデオをレンダリングし、数分でダウンロードおよび共有可能な状態にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スケーラブルな教育コンテンツを開発

.

複雑なトピックを明確でアクセスしやすい教育動画に変換し、AIスポークスパーソンを使用してグローバルなオーディエンスに効率的にリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIスポークスパーソンを使って魅力的な動画を作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと強力なテキスト-ビデオAIを使用して高品質の動画を制作する力をユーザーに提供します。ソーシャルメディア動画や製品説明動画を効率的に作成でき、広範なビデオ編集スキルは不要です。

HeyGenは迅速なビデオ制作のためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはビデオ作成を迅速に開始するためのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを幅広く提供しています。これらのテンプレートは、迅速なカスタマイズとビデオパーソナライゼーションを可能にし、魅力的なコンテンツを迅速に制作するのに役立ちます。

HeyGenはどのようなAIアバターをサポートしていますか？

HeyGenは、自然な表情と動きでメッセージを伝えることができるフォトリアルなプレゼンターを含む多様なAIアバターを特徴としています。これらの洗練されたAIスポークスパーソンは、ビデオコンテンツのプロフェッショナルな魅力を高めます。

HeyGenでテキストをビデオに変換するのは簡単ですか？

もちろんです。HeyGenは直感的なテキスト-ビデオAIでビデオ制作を簡素化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのプラットフォームがプロフェッショナルなビデオを生成し、事前のビデオ編集スキルがなくてもプロセスを利用可能にします。