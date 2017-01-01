HRプロフェッショナルやリクルーターをターゲットにした45秒の活気ある魅力的なビデオを作成し、AIスポークスパーソンが候補者へのアプローチをどのように革新できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでアップビートなもので、AIを使用した候補者との初期コミュニケーションの利点を説明するプロフェッショナルなナレーションを生成します。

ビデオを生成