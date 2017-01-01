AIスポークスパーソン：簡単に魅力的なビデオを生成
AIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、コスト効率の高いビデオ制作を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、AIアバターを使用したコスト効率の高いビデオ制作を示す30秒の簡潔な説明ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで説明的なもので、HeyGenのAIアバターを活用して明確なメッセージを伝え、エネルギッシュなサウンドトラックを伴います。
グローバルなマーケティングチームやコンテンツクリエイターを対象に、AIビデオジェネレーターの多様なオーディエンスへのリーチ力を強調する60秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作します。ビデオは高速で国際的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、多言語サポートによる簡単なコンテンツローカライズを示します。
企業トレーナーやブランドマネージャー向けに、カスタムAIスポークスパーソンやデジタルツインを作成して一貫したブランドメッセージを伝える方法を示す40秒の洗練された情報ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは洗練されて権威あるもので、HeyGenのテンプレートとシーンを統合して迅速なブランドコンテンツの作成を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenとは何で、どのようにしてAIスポークスパーソンビデオを作成するのですか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、ユーザーが高品質のAIスポークスパーソンビデオを簡単に制作できるようにします。テキストを入力するだけで、HeyGenの洗練されたAIアバターがメッセージを伝え、自然な表情と動きでテキストをビデオに変換し、魅力的なデジタルコミュニケーションを実現します。
HeyGenはどのようにして私のビデオコンテンツ制作プロセスを効率化しますか？
HeyGenは使いやすいインターフェースとすぐに使えるテンプレートやシーンを提供することで、ビデオコンテンツ制作を大幅に向上させます。これにより、トレーニングビデオや説明ビデオなどのプロフェッショナルなビデオを迅速に生成でき、広範な制作リソースを必要としません。
HeyGenのビデオでAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、AIアバターを個別にカスタマイズし、ブランドの独自性を統合することができます。カスタムAIスポークスパーソンやデジタルツインを作成することも可能で、ビデオマーケティングの取り組みがブランドの可視性目標に完全に一致するようにします。
HeyGenはAIスポークスパーソンビデオに複数の言語をサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的な多言語サポートを提供し、AIスポークスパーソンビデオでグローバルなオーディエンスにリーチすることができます。プラットフォームは高度なナレーション生成と字幕機能を備えており、さまざまな言語でメッセージを明確に伝え、効果的なデジタルコミュニケーションを実現します。