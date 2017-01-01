インパクトのあるマーケティングのためのスポークスパーソンプロモビデオジェネレーター

AIアバターを使用してプロフェッショナルなマーケティングビデオを迅速に制作し、時間と予算を節約します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒のプロフェッショナルなマーケティングビデオを作成し、新しいオンラインサービスを紹介するAIスポークスパーソンをフィーチャーします。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、アップビートでプロフェッショナルなボイスオーバーを使用し、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成機能を活用してシームレスなプレゼンテーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケター向けに、コンテンツ戦略に関するクイックヒントを提供する30秒のソーシャルメディアコンテンツを作成します。このビデオは、ダイナミックなビジュアルスタイルと迅速なカット、画面上のテキストを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と字幕/キャプションを使用して、プラットフォーム全体で最大のインパクトを与えます。
サンプルプロンプト2
新しいアプリケーションの利点を詳述する、潜在的なソフトウェアユーザー向けの60秒の説明ビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションはフレンドリーでイラスト的にし、アニメーショングラフィックスと会話調のトーンを取り入れ、HeyGenのテンプレートとシーンを巧みに活用し、メディアライブラリ/ストックサポートでサポートします。
サンプルプロンプト3
新入社員向けの90秒のオンボーディングビデオをデザインし、カスタムAIスポークスパーソンが会社のポリシーを説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは指導的で明確、かつ一貫したブランドイメージを保ち、HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を活用して、さまざまな内部ディスプレイニーズに対応します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スポークスパーソンプロモビデオジェネレーターの使い方

AIスポークスパーソンを使ってプロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に作成し、スクリプトを数分で魅力的なコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、マーケティングメッセージを入力します。私たちの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能が、あなたの書いたコンテンツをスムーズに話し言葉に変換します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選ぶ
多様な「AIアバター」ライブラリから、ブランドとメッセージに共鳴する完璧なデジタルプレゼンターを選びます。
3
Step 3
ブランド要素を適用する
直感的な「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、カスタムロゴやブランドカラーを含む独自のブランドアイデンティティでビデオをカスタマイズします。
4
Step 4
プロモをエクスポートする
自動「ボイスオーバー生成」を備えた高品質の「スポークスパーソンプロモビデオ」を生成し、すべてのプラットフォームで即座に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのある顧客成功ストーリー

顧客の成功を効果的に示し、新しい見込み客との信頼を築く、説得力のあるAIビデオナラティブに証言を変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなマーケティングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストを迅速にビデオに変換できるため、プロフェッショナルなマーケティングビデオや魅力的な説明ビデオに最適です。多様なAIアバターやテンプレートを活用して、高品質なコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenは私のブランドに合わせたカスタムAIスポークスパーソンを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはブランドの独自のアイデンティティに合わせたカスタムAIスポークスパーソンを生成する機能を提供し、マーケティングやトレーニングビデオを強化します。この機能により、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランドイメージを確保できます。

HeyGenはソーシャルメディアコンテンツ作成においてどのように効果的ですか？

HeyGenはソーシャルメディアコンテンツにおいて効率的なAIビデオジェネレーターで、スクリプトを簡単にビデオに変換し、AIアバターとリアルなボイスオーバー生成を活用します。この迅速な制作ワークフローにより、豊富なリソースを必要とせずに一貫して魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenはビデオと字幕の多言語サポートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenはビデオの多言語対応をサポートしており、簡単にグローバルなオーディエンスにリーチできます。また、自動的に字幕/キャプションを生成して、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。