魅力的な説明のためのスポークスパーソン製品動画ジェネレーター
リアルなAIアバターで素晴らしい製品デモを制作し、エンゲージメントを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
エンゲージメントを高めたいeコマースブランド向けに、活気ある30秒のソーシャルメディア広告をデザインします。この「UGC広告」スタイルの動画は、ダイナミックでトレンディなビジュアルと、アップビートで本物の声を特徴とし、パーソナライズされたAIスポークスパーソンが新製品を強調します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用して、若いオーディエンスに共鳴し、コンバージョンを促進する魅力的なメッセージを簡単に作成します。
新入社員や社内チームを対象にした60秒の企業トレーニング動画を制作し、会社のブランディングガイドラインに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは洗練され信頼性があり、落ち着いた指導的な声で、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を使用してブランドの一貫性を維持します。この動画は、会社の美学に従いながらコンテンツを適応させる「カスタマイズ」の力を示します。
テックスタートアップ向けに、20秒の製品発表動画を開発し、新機能を「魅力的な動画」で素早く注目を集めるようにします。美的感覚はモダンでエネルギッシュにし、自信に満ちた熱意ある声を特徴とします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用してスクリプトを生き生きとさせ、「リアルなアバター」と組み合わせて、テックに精通したオーディエンスに明確に主要な利点を伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティング用の魅力的な動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと多様なカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、スクリプトをプロフェッショナルな動画に変換し、創造力を高めることで高インパクトな製品説明やソーシャルメディアキャンペーンを制作する力を提供します。
HeyGenはどのようなAIアバターを動画制作に提供していますか？
HeyGenは、リアルで生き生きとしたオプションからカスタムAIスポークスパーソンの作成まで、多様なAIアバターを提供しており、ブランドにぴったりのパーソナライズされたAIスポークスパーソン動画を生成できます。
HeyGenは編集スキルがない人でも動画制作プロセスを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは、複雑な動画編集スキルを必要とせずに、テキストを動画に変換し、使いやすいテンプレートを活用することで、高品質な動画を迅速に制作できるようにします。
HeyGenは生成された動画でのカスタマイズとブランド管理をどのように可能にしますか？
HeyGenは、テンプレートの選択、自分のメディアの統合、ビジュアルのカスタマイズを可能にする広範なブランディングコントロールとカスタマイズオプションを提供し、すべての動画が独自のブランドアイデンティティを反映するようにします。