スポークスパーソン製品デモメーカー: 魅力的なビデオを作成

スクリプトを魅力的な製品デモに迅速に変換し、マーケティング活動とブランドの一貫性を向上させます。

小規模ビジネスオーナーやスタートアップを対象にした45秒の魅力的なビデオを作成し、HeyGenが究極のスポークスパーソン製品デモメーカーとしてどのように機能するかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、スムーズなトランジションと明確な製品モックアップを特徴とし、元気で励みになる音声トラックで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、シンプルなスクリプトを洗練されたプレゼンテーションに変える簡単さを強調し、高価な機材や俳優が不要であることを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーを対象にした60秒のダイナミックな製品説明ビデオを制作し、HeyGenがキャンペーンのためにリアルなAIスポークスパーソンを提供する能力を紹介します。ビデオはモダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、アニメーショングラフィックスと機能間のクイックカットを組み込み、熱意あるナレーションでサポートします。従来のビデオ制作の物流的な課題を解消し、先進的なAIアバターを活用して一貫したブランドメッセージを届ける効率と影響を強調します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、HeyGenが直感的なAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示す30秒の活気あるプロモーションビデオを開発します。ビジュアルスタイルはソーシャルプラットフォームに適したテンポの速い視覚的に魅力的なもので、トレンドの背景音楽とクリアな効果音を使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンが提供する創造的な自由を活用し、目を引く短編コンテンツを迅速に制作する方法に焦点を当てます。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネスやオンラインコースクリエイター向けに、プロフェッショナルな製品デモビデオをフレンドリーなビデオスポークスパーソンで生成する方法に焦点を当てた50秒の情報豊かなチュートリアルビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションは明確でカメラに直接向かい、フレンドリーでありながらプロフェッショナルなトーンを維持し、穏やかな背景音楽で強化します。HeyGenの強力なボイスオーバー生成を使用して、魅力的な説明を作成するシームレスなプロセスを示し、すべての製品機能が完璧に説明されることを保証します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スポークスパーソン製品デモメーカーの使い方

AIスポークスパーソンを使用して魅力的な製品デモビデオを簡単に作成し、スクリプトをプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換して注目を集め、メッセージを明確に伝えます。

1
Step 1
スクリプトを作成
製品デモのスクリプトを作成または貼り付けます。HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを自然な音声に変換し、ビデオの主要なナラティブを形成します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
ビデオのスポークスパーソンとなるAIアバターを選択します。多様なAIアバターの中から選べ、製品デモビデオに親しみやすくプロフェッショナルな顔を提供し、視聴者を効果的に引き付けます。
3
Step 3
テンプレートとシーンを選択
製品説明を視覚的に強化するために、さまざまなプロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択します。背景をカスタマイズし、ブランディングを追加し、要素を配置して魅力的なビジュアルストーリーを作成します。
4
Step 4
ビデオを生成
製品デモビデオを生成します。AIビデオジェネレーターがすべての要素をまとめ、レビューし、必要な調整を行い、高品質の製品デモンストレーションを即座に使用できるようにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AI説明ビデオで製品トレーニングを強化

AIを活用した動的なトレーニングと説明ビデオを通じて、製品機能の理解と保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品デモビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIスポークスパーソンを使用してプロフェッショナルな製品デモビデオをテキストから生成することで、製品デモビデオの作成を革新します。高度なAIビデオジェネレーター技術を利用して、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換でき、HeyGenは理想的なスポークスパーソン製品デモメーカーです。

HeyGenは私のブランドのためにリアルなAIスポークスパーソンを作成できますか？

はい、HeyGenはあなたのブランドのためにリアルなAIスポークスパーソンとAIアバターを作成することができます。これらのビデオスポークスパーソンは、真実味のある表情とジェスチャーでメッセージを伝え、製品説明やマーケティングビデオを大幅に強化します。

HeyGenのAIビデオジェネレーターをマーケティングに使用する利点は何ですか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、コスト削減と迅速なコンテンツ制作を含む重要な利点を提供します。テキスト-to-ビデオ変換を使用して高品質のマーケティングビデオを迅速に作成でき、多言語コンテンツ制作能力でリーチを拡大することも可能です。

HeyGenはビデオコンテンツのブランド一貫性を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと統合されたブランディングコントロールを通じて強力なブランド一貫性をサポートします。ユーザーは事前定義されたシーンを活用し、ロゴやブランドカラーを追加することで、すべてのAIビデオジェネレーターの出力が視覚的なアイデンティティに完全に一致するようにします。