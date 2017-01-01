スポークスパーソン製品デモジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成
AIアバターを活用して魅力的な製品デモンストレーションビデオを作成し、制作コストを削減します。
スマートホームデバイスに興味のある一般消費者を対象に、新しいエコフレンドリーなスマートサーモスタットを強調した30秒の製品説明ビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは明るく魅力的で、ライフスタイルショットと明確な画面上のテキストを特徴とし、親しみやすい声でナレーションします。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、詳細なスクリプトを迅速に洗練されたナレーションに変換し、デバイスの利点をシームレスかつ情報豊かにデモンストレーションします。
ソーシャルメディア向けの効率的なコンテンツ作成ツールを求めるマーケティングプロフェッショナルを対象にした、60秒の製品デモンストレーションビデオを制作してください。新しいAI駆動の分析プラットフォームに焦点を当てます。ビジュアルとオーディオのスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、クイックカット、画面キャプチャ、アップビートでプロフェッショナルなサウンドトラックを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、さまざまなセグメントを迅速に組み立て、複数のソーシャルプラットフォームで一貫したブランディングで異なる機能とアプリケーションを紹介します。
B2B営業チーム向けに、ワークフロー効率を最適化する新しいCRMシステムのリード資格モジュールを紹介する45秒の内部トレーニングビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルかつ指導的で、明確なインフォグラフィックと画面録画を使用し、落ち着いた権威あるが励みになるトーンで補完します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を利用して、AIスポークスパーソンビデオジェネレーターから一貫した明確なナレーションを提供し、最適な学習と採用のための正確な指示を確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の製品デモンストレーションビデオを向上させますか？
HeyGenは、リアルな「AIアバター」とダイナミックな「テンプレートとシーン」を使用して、魅力的な「製品デモンストレーションビデオ」や「製品説明」を作成する力を提供します。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」するだけで、視聴者を引き込む「魅力的なコンテンツ」を生成できます。
HeyGenを使用したAIスポークスパーソンの利点は何ですか？
HeyGenによって生成された「AIスポークスパーソン」は、あなたのスクリプトをプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションに変えます。これにより、一貫したメッセージングが可能になり、「マーケティングとセールス」コンテンツのための従来のライブアクション撮影の複雑さを排除します。
HeyGenはどのようにしてブランド化されたマーケティングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、強力な「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」と多様な「テンプレートとシーン」を提供し、あなたの「マーケティングとセールス」ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。これにより、高品質で「魅力的なコンテンツ」を視聴者に提供するための「ワークフロー効率」が向上します。
HeyGenのプラットフォームは多言語対応を提供していますか？
はい、HeyGenは「多言語サポート」を提供しており、「AIスポークスパーソン」ビデオでグローバルな視聴者に簡単にリーチできます。「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」を利用して、「AIビデオ作成プラットフォーム」コンテンツを効果的にローカライズできます。