スポークスパーソンプレゼンテーションビデオジェネレーター：魅力的なビデオを作成
直感的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、プロフェッショナルグレードのAIスポークスパーソンビデオを簡単に生成し、時間を節約し、制作コストを削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいHeyGenユーザーとコンテンツクリエイターを対象に、プラットフォームの使いやすいインターフェースを使用して素晴らしいビジュアルを迅速に生成する方法を紹介する60秒の指導ビデオをデザインしてください。明るいUIハイライトと明確な画面録画を伴う、魅力的なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、親しみやすく熱意ある声で補完します。このプロンプトは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してクリエイティブなビデオ制作を迅速に開始することを強調しています。
国際的なマーケティングチームとグローバルな学習＆開発の専門家を対象に、多言語サポートの力を示す2分間のビデオを制作し、多様なオーディエンスにリーチする方法を説明します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで、文化的なバリエーションと異なる言語出力の並列比較を示し、複数のプロフェッショナルな合成音声で提供されます。HeyGenの強力なボイスオーバー生成機能を強調し、さまざまな言語でコンテンツを簡単に制作できることを示します。
既存の顧客とプロダクトマネージャー向けに、最新の技術リリースの主要な新機能を発表し、強調する45秒の製品アップデートビデオを作成してください。ビジュアルの美学はモダンで洗練されており、新しいUI要素に注目を集めるスポットライトグラフィックと控えめなアニメーションを使用し、活気に満ちた情報豊富で自信に満ちたナレーションが伴います。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を特に活用し、アップデートに関する正確なメッセージを確実に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターと合成音声を特徴とし、制作スキルがなくてもプロフェッショナルグレードのビデオを作成できるようにします。
HeyGenはAIアバターと音声のカスタマイズオプションをどのように提供しますか？
HeyGenは、カスタムAIスポークスパーソンの作成、個別の音声のためのボイスクローンの利用、正確なリップシンクの確保など、広範なカスタマイズを提供し、一貫したブランドイメージを維持します。
HeyGenは既存のワークフローと統合してスケーラブルなビデオ制作を可能にしますか？
はい、HeyGenは強力なAPI統合をサポートしており、企業がビデオコンテンツの作成を自動化し、効率的にスケールすることを可能にし、マーケティングやトレーニングのニーズに対するビデオ制作コストを大幅に削減します。
HeyGenは多言語ビデオ出力と翻訳機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な多言語サポートとAIビデオ翻訳機能を提供し、ユーザーが140以上の言語でビデオコンテンツを生成し、グローバルなオーディエンスに効果的にリーチできるようにします。